***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.794.768 1.199.169 728.606 474.182DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-168.672 -90.774 -22.021 -7.070Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-168.115 -104.572 -20.303 -9.433Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.212 10.366 921 2.161Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.769 3.432 -2.639 202Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.769 3.432 -2.639 202Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar595.442 487.332 10.427 30.795Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları874.812 488.776 277.344 44.737Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-362.818 -1.322 -346.645 -18.589Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler83.448 -122 79.728 4.647Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri83.448 -122 79.728 4.647DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)426.770 396.558 -11.594 23.725TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.221.538 1.595.727 717.012 497.907Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar32.963 19.210 8.743 13.019Ana Ortaklık Payları2.188.575 1.576.517 708.269 484.888Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 4.145.651 5.064.108Finansal Yatırımlar4 3.087.342 51.845Ticari Alacaklar8 4.713.157 2.814.220İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar50.326 50.462İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.662.831 2.763.758Diğer Alacaklar118.824 101.659İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar232 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar118.592 101.659Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar2.050.186 1.863.471Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 2.050.186 1.863.471Türev Araçlar21 83.913 249.886Stoklar10 7.538.352 3.952.236Peşin Ödenmiş Giderler691.152 349.216İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler691.152 349.216Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar337.230 434.363Diğer Dönen Varlıklar432.474 476.648İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar432.474 476.648ARA TOPLAM23.198.281 15.357.652Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar60.652 49.685TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.258.933 15.407.337DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar23 2.753.261 1.866.285Ticari Alacaklar8 439.354 184.737İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar439.354 184.737Diğer Alacaklar48.906 14.025İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar48.906 14.025Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 164.115 95.625Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 230.161 168.024Maddi Duran Varlıklar12 4.231.198 3.441.525Kullanım Hakkı Varlıkları12 43.145 62.194Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 161.630 150.699Şerefiye102.911 95.687Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar58.719 55.012Peşin Ödenmiş Giderler66.546 52.255İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler66.546 52.255Ertelenmiş Vergi Varlığı586.455 436.525Diğer Duran Varlıklar67.325 34.342İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar67.325 34.342TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.792.096 6.506.236TOPLAM VARLIKLAR32.051.029 21.913.573KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 5.061.601 3.088.485Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları126.755 88.282Ticari Borçlar8 10.107.764 6.832.598İlişkili Taraflara Ticari Borçlar35.301 10.174İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10.072.463 6.822.424Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar164.621 126.891Diğer Borçlar218.419 117.262İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar218.399 117.262Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler1.123.289 457.701Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 1.123.289 457.701Türev Araçlar21 418.367 198.465Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.552.284 880.956İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.552.284 880.956Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü239.620 499.325Kısa Vadeli Karşılıklar14 874.227 777.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar224.767 260.389Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar649.460 516.839Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.293 6.090İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.293 6.090ARA TOPLAM20.892.240 13.073.283TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.892.240 13.073.283UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 287.861 324.786Ticari Borçlar8 326.556 218.075İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar326.556 218.075Diğer Borçlar125.299 86.305İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar125.299 86.305Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)231 231İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)231 231Uzun Vadeli Karşılıklar14 375.056 288.417Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar374.952 288.362Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar104 55Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü370.952 197.016TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.485.955 1.114.830TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.378.195 14.188.113ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5, 17 9.510.048 7.595.637Ödenmiş Sermaye370.000 370.000Sermaye Düzeltme Farkları3.475 3.475Paylara İlişkin Primler (İskontolar)300.984 300.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-528.129 -359.392Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-533.972 -362.986Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.843 3.594Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.314.347 2.770.245Yabancı Para Çevrim Farkları3.401.341 2.577.869Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-86.994 192.376Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler563.375 397.716Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.672.851 3.273.381Net Dönem Karı veya Zararı1.813.145 839.228Kontrol Gücü Olmayan Paylar162.786 129.823TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.672.834 7.725.460TOPLAM KAYNAKLAR32.051.029 21.913.573Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat6 21.218.111 11.020.384 8.222.965 3.598.842TOPLAM HASILAT21.218.111 11.020.384 8.222.965 3.598.842Satışların Maliyeti-18.487.732 -9.482.300 -7.236.121 -3.157.457TOPLAM MALİYETLER-18.487.732 -9.482.300 -7.236.121 -3.157.457TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.730.379 1.538.084 986.844 441.385BRÜT KAR (ZARAR)2.730.379 1.538.084 986.844 441.385Genel Yönetim Giderleri-629.300 -449.326 -210.803 -131.481Pazarlama Giderleri-579.148 -234.475 -243.642 -64.509Araştırma ve Geliştirme Giderleri-19.496 -17.330 -6.269 -4.156Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 2.203.773 389.130 801.552 148.202Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -2.739.738 -580.475 -930.275 -176.785Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 41.332 93.103 23.204 52.165ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.007.802 738.711 420.611 264.821Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4 729.777 404.151 247.568 144.223Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-128.137 -22.105 -13.688 -527FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.609.442 1.120.757 654.491 408.517Finansman Gelirleri20 1.414.287 765.264 297.681 221.081Finansman Giderleri20 -973.423 -429.271 -238.693 -164.060SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.050.306 1.456.750 713.479 465.538Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-255.538 -257.581 15.127 8.644Dönem Vergi (Gideri) Geliri-180.021 -313.979 -90.203 -70.023Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-75.517 56.398 105.330 78.667SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.794.768 1.199.169 728.606 474.182DÖNEM KARI (ZARARI)1.794.768 1.199.169 728.606 474.182Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-18.377 6.636 -6.931 10.997Ana Ortaklık Payları18 1.813.145 1.192.533 735.537 463.185Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 4,90000000 3,22330000 1,98800000 1,25200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.483.027 229.526Dönem Karı (Zararı)1.794.768 1.199.169Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler285.082 -2.093Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 425.742 286.561Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10, 12 -3.934 17.735Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8, 14 15.229 -92.744Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-13.902 -8.752Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 236.419 8.894Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler23 -539.547 -238.558Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -41.332 -93.103Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler255.538 257.581Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -34.171 -68Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -15.045İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-14.960 -124.594İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.856.192 -539.486Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.176.244 82.118Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -2.144.766 -205.103Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-40.442 -75.083Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-186.715 -983.811Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)9 -186.715 -983.811Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -2.931.545 -918.206Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-345.540 -19.232Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 3.423.337 1.107.649Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)37.730 59.182Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler665.588 -28.948Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)9 665.588 -28.948Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler171.077 22.184Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.671.328 419.764Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-776.342 657.590Ödenen Faiz-264.772 -108.635Alınan Faiz93.281 101.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -191.717 -80.068Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -884 -524Vergi İadeleri (Ödemeleri)-342.593 -340.223YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-574.631 -40.719İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri11 29.268 216.048İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları11 0 -444Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri23 0 155.389Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları23 -89.066 -124.681Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 44.600 11.943Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -553.091 -317.033Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 1.650 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -10.794 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-10.687 9.061Alınan Temettüler13.489 8.998FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI562.768 -44.229Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.489.431 1.824.184Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.539.065 -1.763.250Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-42.352 -34.081Ödenen Temettüler4 -345.246 -71.082YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.494.890 144.578Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi576.433 434.231NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-918.457 578.809DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.064.108 3.259.116DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.145.651 3.837.925Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 292.516 13 292.529 1.055.947 7.236 1.063.183 382.727 3.377.366 -60.125 3.317.241 5.730.139 80.761 5.810.900Transferler14.878 -75.003 60.125 -14.878 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-99.067 8.293 -90.774 476.202 -1.444 474.758 1.192.533 1.192.533 1.576.517 19.210 1.595.727Dönem Karı (Zararı)1.192.533 1.192.533 1.192.533 6.636 1.199.169Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-99.067 8.293 -90.774 476.202 -1.444 474.758 383.984 12.574 396.558Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)10.723 10.723 10.723 10.723Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 193.449 8.306 201.755 1.532.149 5.792 1.537.941 397.605 3.313.086 1.192.533 4.505.619 7.317.379 99.971 7.417.350Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 -362.986 3.594 -359.392 2.577.869 192.376 2.770.245 397.716 3.273.381 839.228 4.112.609 7.595.637 129.823 7.725.460Transferler165.659 673.569 -839.228 -165.659Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-170.986 2.314 -168.672 823.472 -279.370 544.102 1.813.145 1.813.145 2.188.575 32.963 2.221.538Dönem Karı (Zararı)1.813.145 1.813.145 1.813.145 -18.377 1.794.768Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-170.986 2.314 -168.672 823.472 -279.370 544.102 375.430 51.340 426.770Kar Payları-274.164 -274.164 -274.164 -274.164Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-65 -65 65 65Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 -533.972 5.843 -528.129 3.401.341 -86.994 3.314.347 563.375 3.672.851 1.813.145 5.485.996 9.510.048 162.786 9.672.834http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074486BIST