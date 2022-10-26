***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
26.10.2022 18:44
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.794.768 1.199.169 728.606 474.182
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-168.672 -90.774 -22.021 -7.070
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-168.115 -104.572 -20.303 -9.433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.212 10.366 921 2.161
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.769 3.432 -2.639 202
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.769 3.432 -2.639 202
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
595.442 487.332 10.427 30.795
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
874.812 488.776 277.344 44.737
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-362.818 -1.322 -346.645 -18.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
83.448 -122 79.728 4.647
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
83.448 -122 79.728 4.647
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
426.770 396.558 -11.594 23.725
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.221.538 1.595.727 717.012 497.907
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.963 19.210 8.743 13.019
Ana Ortaklık Payları
2.188.575 1.576.517 708.269 484.888
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.145.651 5.064.108
Finansal Yatırımlar
4 3.087.342 51.845
Ticari Alacaklar
8 4.713.157 2.814.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
50.326 50.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.662.831 2.763.758
Diğer Alacaklar
118.824 101.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
232 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
118.592 101.659
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
2.050.186 1.863.471
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 2.050.186 1.863.471
Türev Araçlar
21 83.913 249.886
Stoklar
10 7.538.352 3.952.236
Peşin Ödenmiş Giderler
691.152 349.216
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
691.152 349.216
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
337.230 434.363
Diğer Dönen Varlıklar
432.474 476.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
432.474 476.648
ARA TOPLAM
23.198.281 15.357.652
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
60.652 49.685
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.258.933 15.407.337
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
23 2.753.261 1.866.285
Ticari Alacaklar
8 439.354 184.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
439.354 184.737
Diğer Alacaklar
48.906 14.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
48.906 14.025
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 164.115 95.625
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 230.161 168.024
Maddi Duran Varlıklar
12 4.231.198 3.441.525
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 43.145 62.194
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 161.630 150.699
Şerefiye
102.911 95.687
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
58.719 55.012
Peşin Ödenmiş Giderler
66.546 52.255
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
66.546 52.255
Ertelenmiş Vergi Varlığı
586.455 436.525
Diğer Duran Varlıklar
67.325 34.342
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
67.325 34.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.792.096 6.506.236
TOPLAM VARLIKLAR
32.051.029 21.913.573
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 5.061.601 3.088.485
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
126.755 88.282
Ticari Borçlar
8 10.107.764 6.832.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
35.301 10.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.072.463 6.822.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
164.621 126.891
Diğer Borçlar
218.419 117.262
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
218.399 117.262
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.123.289 457.701
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 1.123.289 457.701
Türev Araçlar
21 418.367 198.465
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.552.284 880.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.552.284 880.956
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
239.620 499.325
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 874.227 777.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
224.767 260.389
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
649.460 516.839
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.293 6.090
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.293 6.090
ARA TOPLAM
20.892.240 13.073.283
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.892.240 13.073.283
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 287.861 324.786
Ticari Borçlar
8 326.556 218.075
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
326.556 218.075
Diğer Borçlar
125.299 86.305
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
125.299 86.305
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
231 231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
231 231
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 375.056 288.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
374.952 288.362
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
104 55
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
370.952 197.016
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.485.955 1.114.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.378.195 14.188.113
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5, 17 9.510.048 7.595.637
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-528.129 -359.392
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-533.972 -362.986
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.843 3.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.314.347 2.770.245
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.401.341 2.577.869
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-86.994 192.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
563.375 397.716
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.672.851 3.273.381
Net Dönem Karı veya Zararı
1.813.145 839.228
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
162.786 129.823
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.672.834 7.725.460
TOPLAM KAYNAKLAR
32.051.029 21.913.573
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
6 21.218.111 11.020.384 8.222.965 3.598.842
TOPLAM HASILAT
21.218.111 11.020.384 8.222.965 3.598.842
Satışların Maliyeti
-18.487.732 -9.482.300 -7.236.121 -3.157.457
TOPLAM MALİYETLER
-18.487.732 -9.482.300 -7.236.121 -3.157.457
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.730.379 1.538.084 986.844 441.385
BRÜT KAR (ZARAR)
2.730.379 1.538.084 986.844 441.385
Genel Yönetim Giderleri
-629.300 -449.326 -210.803 -131.481
Pazarlama Giderleri
-579.148 -234.475 -243.642 -64.509
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-19.496 -17.330 -6.269 -4.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.203.773 389.130 801.552 148.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.739.738 -580.475 -930.275 -176.785
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 41.332 93.103 23.204 52.165
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.007.802 738.711 420.611 264.821
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 729.777 404.151 247.568 144.223
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-128.137 -22.105 -13.688 -527
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.609.442 1.120.757 654.491 408.517
Finansman Gelirleri
20 1.414.287 765.264 297.681 221.081
Finansman Giderleri
20 -973.423 -429.271 -238.693 -164.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.050.306 1.456.750 713.479 465.538
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-255.538 -257.581 15.127 8.644
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-180.021 -313.979 -90.203 -70.023
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-75.517 56.398 105.330 78.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.794.768 1.199.169 728.606 474.182
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.794.768 1.199.169 728.606 474.182
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-18.377 6.636 -6.931 10.997
Ana Ortaklık Payları
18 1.813.145 1.192.533 735.537 463.185
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 4,90000000 3,22330000 1,98800000 1,25200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.483.027 229.526
Dönem Karı (Zararı)
1.794.768 1.199.169
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
285.082 -2.093
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 425.742 286.561
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10, 12 -3.934 17.735
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 14 15.229 -92.744
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-13.902 -8.752
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 236.419 8.894
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23 -539.547 -238.558
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -41.332 -93.103
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
255.538 257.581
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -34.171 -68
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -15.045
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-14.960 -124.594
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.856.192 -539.486
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.176.244 82.118
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.144.766 -205.103
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.442 -75.083
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-186.715 -983.811
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -186.715 -983.811
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.931.545 -918.206
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-345.540 -19.232
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.423.337 1.107.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
37.730 59.182
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
665.588 -28.948
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 665.588 -28.948
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
171.077 22.184
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.671.328 419.764
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-776.342 657.590
Ödenen Faiz
-264.772 -108.635
Alınan Faiz
93.281 101.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -191.717 -80.068
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -884 -524
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-342.593 -340.223
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-574.631 -40.719
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
11 29.268 216.048
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 0 -444
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
23 0 155.389
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
23 -89.066 -124.681
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 44.600 11.943
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -553.091 -317.033
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.650 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -10.794 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-10.687 9.061
Alınan Temettüler
13.489 8.998
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
562.768 -44.229
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.489.431 1.824.184
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.539.065 -1.763.250
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.352 -34.081
Ödenen Temettüler
4 -345.246 -71.082
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.494.890 144.578
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
576.433 434.231
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-918.457 578.809
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.064.108 3.259.116
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.145.651 3.837.925
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 292.516 13 292.529 1.055.947 7.236 1.063.183 382.727 3.377.366 -60.125 3.317.241 5.730.139 80.761 5.810.900
Transferler
14.878 -75.003 60.125 -14.878 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-99.067 8.293 -90.774 476.202 -1.444 474.758 1.192.533 1.192.533 1.576.517 19.210 1.595.727
Dönem Karı (Zararı)
1.192.533 1.192.533 1.192.533 6.636 1.199.169
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-99.067 8.293 -90.774 476.202 -1.444 474.758 383.984 12.574 396.558
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
10.723 10.723 10.723 10.723
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 193.449 8.306 201.755 1.532.149 5.792 1.537.941 397.605 3.313.086 1.192.533 4.505.619 7.317.379 99.971 7.417.350
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -362.986 3.594 -359.392 2.577.869 192.376 2.770.245 397.716 3.273.381 839.228 4.112.609 7.595.637 129.823 7.725.460
Transferler
165.659 673.569 -839.228 -165.659
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.986 2.314 -168.672 823.472 -279.370 544.102 1.813.145 1.813.145 2.188.575 32.963 2.221.538
Dönem Karı (Zararı)
1.813.145 1.813.145 1.813.145 -18.377 1.794.768
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.986 2.314 -168.672 823.472 -279.370 544.102 375.430 51.340 426.770
Kar Payları
-274.164 -274.164 -274.164 -274.164
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-65 -65 65 65
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -533.972 5.843 -528.129 3.401.341 -86.994 3.314.347 563.375 3.672.851 1.813.145 5.485.996 9.510.048 162.786 9.672.834
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074486
BIST