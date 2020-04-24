***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Dağıtım tarihleri değişikliği hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13. madde gereği yapılan düzeltmedirKarar Tarihi 20.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)TKFEN, TRETKHO00012 1. Taksit 0,5763400 57,634 15 0,4898890 48,9889TKFEN, TRETKHO00012 2. Taksit 0,3842266 38,42266 15 0,3265926 32,65926TKFEN, TRETKHO00012 3. Taksit 0,1921133 19,21133 15 0,1632963 16,32963TKFEN, TRETKHO00012 TOPLAM 1,1526799 115,26799 15 0,9797779 97,97779Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 27.04.2020 27.04.2020 29.04.2020 28.04.20202. Taksit 24.09.2020 24.09.2020 28.09.2020 25.09.20203. Taksit 01.10.2020 01.10.2020 05.10.2020 02.10.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)TKFEN, TRETKHO00012 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 26.03.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 2019 yılı dönem karından ortaklarımıza %30 oranında temettü ödenmesine ve bu ödemenin iki eşit taksit halinde 27 Nisan 2020 ve 24 Eylül 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir. 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. Maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13. madde çerçevesinde, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin temettü ödemelerinin 30.09.2020 tarihinden sonra yapılması gerektiğinden, Yönetim Kurulumuz temettü ödeme tarihlerine ilişkin olarak %15 oranındaki birinci taksitinin Genel Kurul kararına uygun olarak 27 Nisan 2020 tarihinde, 2. Taksit ödemesinin %10 oranında 24 Eylül 2020 tarihinde ve %5'lik kalan ödemenin ise 1 Ekim 2020 tarihinde yapılmasına karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 TKFEN2019Kar_dağıtım_Tablosu.pdfEK: 2 TKFEN2019Dividend_Distribution_Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTEKFEN HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 370.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 74.000.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.782.320.000 1.131.512.066,994. Vergiler ( - ) -361.570.000 -29.409.318,215. Net Dönem Kârı 1.420.750.000 1.102.102.748,786. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.420.750.000 1.102.102.748,78Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 887.29210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.421.637.29211. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 426.491.600* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 29.827.75215. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 964.430.648 645.783.396,7820. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 362.517.860 0 30 0,979778 97,9778TOPLAM 362.517.860 0 30 0,979778 97,9778Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840084BIST