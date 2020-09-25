Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.09.2020 15:58
GÜNCEL HABERLER



***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Dağıtım tarihi değişikliği hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 18.09.2020 tarih ve 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Tarihi 24.09.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
TKFEN, TRETKHO00012 1. Taksit 0,5763400 57,634 15 0,4898890 48,9889
TKFEN, TRETKHO00012 2. Taksit 0,3842266 38,42266 15 0,3265926 32,65926
TKFEN, TRETKHO00012 3. Taksit 0,1921133 19,21133 15 0,1632963 16,32963
TKFEN, TRETKHO00012 TOPLAM 1,1526799 115,26799 15 0,9797779 97,97779

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 27.04



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:121.129
Değişim :  0,83% |  9,31
Açılış :  1.129  
Önceki Kapanış :  1.120  
En Yüksek
1.135 En Düşük
1.124
BIST En Aktif Hisseler17:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 9,02 48.709.469 % 10,00  
MRSHL 380,60 31.471.075 % 10,00  
VANGD 4,73 4.212.122 % 10,00  
TKURU 777,70 3.837.172 % 10,00  
YBTAS 18.813,30 753.106 % 10,00  
daha fazla
17:12 Alış Satış %  
Dolar 7,6389 7,6476 % 0,29  
Euro 8,8854 8,8954 % -0,09  
Sterlin 9,6626 9,7111 % -0,26  
Frank 8,1797 8,2289 % -0,18  
Riyal 2,0292 2,0394 % 0,12  
daha fazla
17:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.857 -11,22  
Altın Gr. 457 457 -0,59  
Cumhuriyet 3.042 3.092 2,00  
Tam 3.034 3.111 7,83  
Yarım 1.467 1.505 3,79  
Çeyrek 736 752 1,89  
Gümüş.Ons 22,81 22,84 -0,32  
Gümüş Gr. 5,63 5,64 -0,04  
B. Petrol 41,72 41,72 -0,22  
Seans Raporu 17:12
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru