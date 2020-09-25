***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.09.2020 15:58
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Dağıtım tarihi değişikliği hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 18.09.2020 tarih ve 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
Karar Tarihi 24.09.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
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Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
TKFEN, TRETKHO00012 1. Taksit 0,5763400 57,634 15 0,4898890 48,9889
TKFEN, TRETKHO00012 2. Taksit 0,3842266 38,42266 15 0,3265926 32,65926
TKFEN, TRETKHO00012 3. Taksit 0,1921133 19,21133 15 0,1632963 16,32963
TKFEN, TRETKHO00012 TOPLAM 1,1526799 115,26799 15 0,9797779 97,97779
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit 27.04