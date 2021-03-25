***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 25.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)TKFEN, TRETKHO00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)TKFEN, TRETKHO00012 0 0Ek AçıklamalarBugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2020 yılı konsolide mali sonuçlarına göre kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 TKFEN_kar dagitim tablosu.pdfEK: 2 TKFEN_Profit distribution table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTEKFEN HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 370.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 74.000.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 238.097.000 893.426.901,234. Vergiler ( - ) -298.222.000 -48.058.599,365. Net Dönem Kârı -60.125.000 845.368.301,876. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -60.125.000 840.381.583,08Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 15.535.65410. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -44.589.34611. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0* Nakit 0* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 840.381.583,0820. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - -TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 60.125 bin TL "Ana Ortaklığa Ait Konsolide Net Dönem Zararı" oluşmuş olup, Yönetim Kurulumuz 2020 yılı konsolide mali sonuçlarına göre kar dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir.Kâr Dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920705BIST