***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2015, 18.06.2015, 12.10.2015, 04.12.2017, 05.11.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi'de yer alan açıklamalarımız ile bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin (Tekfen İnşaat) %67 pay sahibi olduğu Tekfen-TML Ortak Girişimi (TTJV) olarak Libya'da üstlenmiş olduğu ve 21 Şubat 2011 tarihinde ülkedeki çıkan olaylar nedeniyle belirsiz bir süre için durdurulan Büyük Nehir Projesi'ndeki tüm hak, alacak ve varlıklarımızın tazmini amacıyla Uluslararası Tahkim yoluna müracaat edilmesi konusunda alınan 30.01.2015 tarihli kararı çerçevesinde, Proje ile ilgili işveren idare Libyan Man-Made River Authority (MMRA) ve Libya Devleti aleyhine International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) nezdinde başlatılan ticari tahkim davası sonucunda tahkim heyeti tarafından MMRA'nın TTJV lehine yargılama giderleri dahil toplam 45.498.649 ABD Doları ödemesine karar verdiği, TTJV'nin bahsi geçen rakamlar için ise tenfiz sürecini başlatacağı belirtilmiştir.Ayrıca Türkiye-Libya arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'na (YKTK) dayanarak ICC nezdinde ikinci bir tahkim davası başlatıldığı ve devam eden davanın duruşmalarının 2019 yılı içerisinde yapılacağı açıklanmıştır.YKTK altında toplanan tahkim heyetinin kararı Tekfen İnşaat'a iletilmiştir. Tahkim heyeti davaya bakmaya yetkili olduğuna, bununla birlikte TTJV'nin talebinin aksine, YKTK veya uluslararası teamül hukuku altında Libya'nın korumaya ve eşit davranmaya dair yükümlülüğünü ihlal etmediğine karar vermiştir. Tahkim heyeti bu kararının parçası olarak TTJV'nin Libya'ya yargılama masraflarına istinaden 2.7 milyon İngiliz sterlini mertebesinde mesul olduğuna hükmetmiştir. TTJV, işbu miktarın 5 Kasım 2018 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda bilgisi verilen TTJV lehine hükmedilen tazminat miktarından mahsup edilmesine dair girişimlere başlamıştır. 5 Kasım 2018 tarihli açıklamada ayrıntılı bilgisi verilen, sözleşmeye dayalı tahkim kararının tahsili için ilgili Libya'lı idare olan Man-Made River Authority (MMRA) ile görüşmeler de devam etmektedir. Bu görüşmeler devam etmekte olduğu için şu aşamada herhangi bir tenfiz süreci başlatılmamıştır. Bu yargısal süreçlere ek olarak TTJV, Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti arasında devam eden Türk müteahhitlerin alacaklarının tahsiline ilişkin devletlerarası sürece de aktif olarak katılım sağlamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819895BIST