***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Katar Bayındırlık İşleri İdaresi'nden (Ashghal) Al Khor Expressway Bağlantı Yolları İnşaatı işini 548 milyon Katar Riyali (yaklaşık 150 milyon Amerikan Doları) bedel ile kazanmıştır. Projenin tamamlanma süresi 24 ay olarak planlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851918BIST