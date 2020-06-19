***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2020 08:54
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Katar Bayındırlık İşleri İdaresi'nden (Ashghal) Al Khor Expressway Bağlantı Yolları İnşaatı işini 548 milyon Katar Riyali (yaklaşık 150 milyon Amerikan Doları) bedel ile kazanmıştır. Projenin tamamlanma süresi 24 ay olarak planlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851918
BIST
18:05112.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
112.676
En Düşük
111.117
18:056,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8607
En Düşük
6,8469
18:057,6945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,6969
En Düşük
7,6749
18:05380,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,00
|Açılış
|: 380,86
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
381,08
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.133,00
|2.311.718
|% 10,00
|
|KSTUR
|46,20
|98.167
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,26
|9.368.546
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|172.972.088
|% 9,97
|
|MTRYO
|2,54
|100.527.248
|% 9,96
|
|RTALB
|36,08
|147.878.398
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|58.523.353
|% -9,98
|
|YONGA
|26,02
|320.256
|% -9,97
|
|EKIZ
|12,85
|3.274.577
|% -9,95
|
|TACTR
|6,21
|1.439.210
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.260.472.671
|% 9,96
|
|ASELS
|32,60
|990.530.298
|% 2,39
|
|TKFEN
|16,40
|923.179.969
|% 3,67
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|574.726.731
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,33
|358.540.202
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|392.485.616
|% 0,65
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5067
|8,5494
|% 0,17
|
|Frank
|7,1842
|7,2275
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|4,34
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.479
|2.494
|7,30
|
|Tam
|2.544
|2.559
|7,40
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|3,60
|
|Çeyrek
|622
|626
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,50
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|0,00
|
|B. Petrol
|41,86
|41,86
|0,35
|
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