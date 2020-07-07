***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin %40 oranında iştiraki olan Azfen JV, Haydar Aliyev Rafinerisi'nin Modernizasyon ve Yenileme Projesi B Paketi kapsamında Tecnicas Reunidas şirketinin alt yüklenicisi olarak, inşaat ve montaj işlerini toplam yaklaşık 237 milyon ABD Doları sözleşme bedeli ile üstlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856190BIST