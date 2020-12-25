***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2020 16:16
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı şirketlerimizden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Azerbaycan'da yaptırılması planlanan "Azerbaycan Merkez Bankası Yönetim Binası"nı üstlenmek üzere bildirim mektubu almıştır ve sözleşme görüşmelerine başlamıştır. İşin kapsamı mühendislik, ekipman ve malzeme temini, anahtar teslimi yapım işleridir. Projenin toplam süresi 36 aydır.
250 milyon USD mertebesinde olması beklenen proje sözleşme tutarı, sözleşmenin imzası ile birlikte yeni bir Özel Durum Açıklaması ile duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894952
BIST
16:211.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.425
16:217,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
16:219,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
16:21458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler16:21
|KARTN
|94,05
|31.926.978
|% 10,01
|
|METUR
|17,71
|15.211.025
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|77.092.399
|% 10,00
|
|LINK
|61,60
|19.327.333
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.217.323
|% 10,00
|
|ALCAR
|333,00
|229.162.961
|% -10,00
|
|BRYAT
|558,30
|43.631.453
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|97.449.358
|% -9,98
|
|INVEO
|47,40
|104.999.807
|% -9,46
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|GUBRF
|62,05
|1.800.974.369
|% -0,64
|
|KOZAL
|96,05
|1.624.346.646
|% 5,09
|
|KOZAA
|16,19
|1.110.280.625
|% 2,73
|
|IPEKE
|13,66
|733.400.830
|% -0,80
|
|ECILC
|7,66
|682.800.401
|% -3,40
|
|IHLGM
|1,26
|65.632.661
|% -0,79
|
|PEKGY
|2,73
|135.981.591
|% -3,19
|
|OYAKC
|8,61
|274.896.287
|% 2,74
|
|TURSG
|6,34
|164.882.499
|% 1,12
|
|KRVGD
|13,33
|256.927.997
|% 1,91
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5892
|% 0,36
|
|Euro
|9,2398
|9,2437
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,37
|
|Frank
|8,4817
|8,5328
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|1,08
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,53
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|