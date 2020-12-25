***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı şirketlerimizden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Azerbaycan'da yaptırılması planlanan "Azerbaycan Merkez Bankası Yönetim Binası"nı üstlenmek üzere bildirim mektubu almıştır ve sözleşme görüşmelerine başlamıştır. İşin kapsamı mühendislik, ekipman ve malzeme temini, anahtar teslimi yapım işleridir. Projenin toplam süresi 36 aydır.250 milyon USD mertebesinde olması beklenen proje sözleşme tutarı, sözleşmenin imzası ile birlikte yeni bir Özel Durum Açıklaması ile duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894952BIST