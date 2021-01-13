***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2021 12:49
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi açıklamamızda, bağlı şirketlerimizden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin, Azerbaycan'da yapılacak olan Azerbaycan Merkez Bankası Yönetim Binası işinin mühendislik, ekipman ve malzeme temini, anahtar teslimi yapım işleri için İhale Kazanım Bildirim Mektubu aldığı belirtilmiştir. Projenin sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmış olup, Proje tutarı 218 milyon Euro olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901802
BIST
13:481.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.556
13:487,4476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0068
|Açılış
|: 7,4390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
13:489,0746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0294
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
13:48444,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,01
|Açılış
|: 444,00
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler13:48
|PSDTC
|31,24
|16.245.011
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.011
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.011
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.011
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|928.603
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.024.803
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|176.138.606
|% -9,99
|
|MZHLD
|33,98
|284.659
|% -8,46
|
|LUKSK
|36,18
|2.909.733
|% -7,23
|
|FORMT
|5,55
|23.139.028
|% -6,25
|
|THYAO
|13,11
|1.761.934.902
|% 1,94
|
|SISE
|7,74
|1.382.655.714
|% 1,31
|
|TKFEN
|19,01
|893.527.412
|% 2,20
|
|TCELL
|17,06
|868.735.814
|% 2,22
|
|PETKM
|5,21
|785.627.197
|% -1,51
|
|TSKB
|1,88
|489.271.981
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,45
|585.155.313
|% 0,00
|
|SISE
|7,74
|1.382.655.714
|% 1,31
|
|DOHOL
|3,67
|560.869.888
|% 4,26
|
|PETKM
|5,21
|785.627.197
|% -1,51
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4444
|7,4476
|% -0,09
|
|Euro
|9,0701
|9,0746
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,1472
|10,1980
|% -0,10
|
|Frank
|8,3454
|8,3956
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9778
|1,9877
|% -0,16
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-0,04
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.931
|3.004
|-2,66
|
|Yarım
|1.417
|1.453
|-1,29
|
|Çeyrek
|711
|727
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,59
|56,59
|0,01
|