***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2021 15:23
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş'nin iştiraki Gate İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kazakistan'da Tengizchevroil LLP'in halen devam eden Gelecek Gelişim Projesi kapsamında yer alan bir Boru Hattı ihalesine vermiş olduğu teklif, İdare tarafından başarılı bulunmuştur. Bu çerçevede, devam eden Çoklu Kuyubaşı Basınç Yönetim İşleri Projesine bir Zeyilname ile eklenecek 185 Milyon ABD Doları eşdeğerindeki Onaylanmış Tahmini İş Emri (Approved Estimated Work Order) yayınlanmış ve böylece sözleşme bedelimiz 807 Milyon ABD Dolarına yükseltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903262
BIST
16:281.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 20,42
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:287,4444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0287
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:289,0408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0048
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:28439,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,39
|Açılış
|: 439,53
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:28
|OZRDN
|9,68
|4.641.497
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|SILVR
|8,48
|36.236.101
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SISE
|8,09
|2.494.018.297
|% 3,72
|
|EKGYO
|2,49
|1.568.204.819
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,81
|1.530.166.444
|% 6,13
|
|THYAO
|13,53
|1.520.894.837
|% 2,27
|
|KRDMD
|7,22
|1.411.454.341
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,49
|1.568.204.819
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,81
|1.530.166.444
|% 6,13
|
|SISE
|8,09
|2.494.018.297
|% 3,72
|
|KRDMD
|7,22
|1.411.454.341
|% -0,69
|
|PETKM
|5,18
|752.279.707
|% 0,78
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4407
|7,4444
|% -0,38
|
|Euro
|9,0345
|9,0408
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,1046
|10,1553
|% -0,27
|
|Frank
|8,3508
|8,4011
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9780
|1,9879
|% -0,49
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,38
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|2.919
|2.963
|-19,00
|
|Tam
|2.901
|2.974
|-25,07
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-12,12
|
|Çeyrek
|703
|719
|-6,07
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,01
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,64
|
Seans Raporu
16:28
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16:40
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