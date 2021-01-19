***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş'nin iştiraki Gate İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kazakistan'da Tengizchevroil LLP'in halen devam eden Gelecek Gelişim Projesi kapsamında yer alan bir Boru Hattı ihalesine vermiş olduğu teklif, İdare tarafından başarılı bulunmuştur. Bu çerçevede, devam eden Çoklu Kuyubaşı Basınç Yönetim İşleri Projesine bir Zeyilname ile eklenecek 185 Milyon ABD Doları eşdeğerindeki Onaylanmış Tahmini İş Emri (Approved Estimated Work Order) yayınlanmış ve böylece sözleşme bedelimiz 807 Milyon ABD Dolarına yükseltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903262BIST