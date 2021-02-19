***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2021 18:16
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Cansen Baraşan Symes özel sebeplerinden ötürü Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup, en kısa süre içerisinde yerine atama yapılacaktır. Cansen Başaran Symes'ten boşalan Denetim Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Neriman Ülsever atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911115
BIST
17:591.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,93
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
17:596,9643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
17:598,4479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0148
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
17:59399,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,69
|Açılış
|: 399,52
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
400,83
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|46,20
|3.136.888
|% 10,00
|
|BRYAT
|499,40
|121.054.721
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|77.258.068
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|6.181.055
|% 9,99
|
|TKURU
|337,30
|8.124.654
|% 9,98
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|40.760.154
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|2.100.356
|% -10,00
|
|SEKUR
|37,62
|5.456.300
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,16
|1.265.597
|% -9,94
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|GUBRF
|79,80
|2.379.512.222
|% 4,31
|
|KOZAL
|144,90
|2.099.659.106
|% -4,73
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|KARSN
|5,21
|1.425.683.982
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,44
|622.948.193
|% -0,81
|
|PETKM
|5,19
|1.328.068.027
|% 1,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9606
|6,9643
|% 0,00
|
|Euro
|8,4439
|8,4479
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7232
|9,7719
|% 0,09
|
|Frank
|7,7434
|7,7900
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8500
|1,8593
|% -0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|11,06
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,09
|
|B. Petrol
|63,73
|63,73
|-0,20
|
Seans Raporu
17:59
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