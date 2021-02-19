***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Cansen Baraşan Symes özel sebeplerinden ötürü Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup, en kısa süre içerisinde yerine atama yapılacaktır. Cansen Başaran Symes'ten boşalan Denetim Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Neriman Ülsever atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911115BIST