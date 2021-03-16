***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz,- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ahmet İpekçi'nin istifa etmesi sebebiyle, yerine, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve söz konusu genel kurulun onayına sunulmak üzere Esin Mete'nin seçilmesine,- Halen "Tekfen Grup Şirketler Başkanlığı" görevini yürütmekte olan Cahit Oklap'ın yerine 26.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ali Pandır'ın atanmasınakarar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918486BIST