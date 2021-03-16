***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2021 17:25
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz,
- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ahmet İpekçi'nin istifa etmesi sebebiyle, yerine, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve söz konusu genel kurulun onayına sunulmak üzere Esin Mete'nin seçilmesine,
- Halen "Tekfen Grup Şirketler Başkanlığı" görevini yürütmekte olan Cahit Oklap'ın yerine 26.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ali Pandır'ın atanmasına
karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918486
BIST
17:271.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 15,17
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
17:277,4939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0388
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
17:278,9277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0606
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
17:27418,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,80
|Açılış
|: 418,73
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler17:27
|KRTEK
|13,53
|22.643.427
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|10.722.295
|% 10,00
|
|SANKO
|14,53
|36.283.893
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.497.617
|% 9,98
|
|FROTO
|208,40
|1.065.629.412
|% 9,97
|
|GRNYO
|3,38
|15.341.694
|% -7,14
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|AYEN
|7,59
|76.279.252
|% -6,87
|
|LIDFA
|4,01
|26.946.009
|% -6,53
|
|LINK
|45,00
|51.531.818
|% -6,48
|
|GARAN
|8,90
|1.306.590.186
|% 2,06
|
|KOZAL
|126,10
|1.247.134.919
|% 2,11
|
|OTKAR
|444,40
|1.167.938.225
|% 1,93
|
|FROTO
|208,40
|1.065.629.412
|% 9,97
|
|GSRAY
|4,29
|776.164.295
|% 8,61
|
|GSRAY
|4,29
|776.164.295
|% 8,61
|
|EKGYO
|2,25
|400.741.179
|% 0,90
|
|GARAN
|8,90
|1.306.590.186
|% 2,06
|
|TSKB
|1,72
|186.746.173
|% 1,78
|
|KRDMD
|7,76
|745.977.953
|% 2,24
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4897
|7,4939
|% -0,52
|
|Euro
|8,9198
|8,9277
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,3941
|10,4462
|% -0,47
|
|Frank
|1,9948
|2,0048
|% -0,39
|
|Riyal
|418,7730
|418,8550
|% -0,16
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|8,22
|
|Altın Gr.
|418
|419
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.768
|2.840
|-17,39
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-8,41
|
|Çeyrek
|671
|687
|-4,21
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|-0,11
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-1,10
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 6 artarak (% 0.65 ) 1, 642
-
17:39
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GSRAY, EKGYO, TRKCM
-
17:39
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KRTEK, ULAS
-
17:39XU100
Endeks 1, 571 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 18, 935.00 milyon TL de
-
17:38VESBE
Yüzde 9.82 oranında artışla 58.15 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 802 adet işlem