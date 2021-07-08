***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrubun Bağlı Ortaklıklarından Tekfen Ventures L.P.'nin Finansal Yatırımlar hesabı altında takip edilen portföy yatırımlarının gerçeğe uygun değer hesaplaması sonucunda oluşan değer artışının 2021 yılı 6 Aylık ara dönem net karı üzerinde, yapılacak sınırlı denetim öncesi hesaplanan ve kamuya açıklanan yıllık beklentilerimiz içerisinde olmayan yaklaşık 150 Milyon TL ilave etkisinin olacağı beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948280BIST