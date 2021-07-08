***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2021 10:03
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grubun Bağlı Ortaklıklarından Tekfen Ventures L.P.'nin Finansal Yatırımlar hesabı altında takip edilen portföy yatırımlarının gerçeğe uygun değer hesaplaması sonucunda oluşan değer artışının 2021 yılı 6 Aylık ara dönem net karı üzerinde, yapılacak sınırlı denetim öncesi hesaplanan ve kamuya açıklanan yıllık beklentilerimiz içerisinde olmayan yaklaşık 150 Milyon TL ilave etkisinin olacağı beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948280
BIST
12:421.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
12:428,6837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
12:4210,2982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0180
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
12:42503,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 503,97
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler12:42
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|SANFM
|20,80
|7.980.020
|% 6,34
|
|BTCIM
|13,22
|39.122.518
|% 5,51
|
|SILVR
|5,93
|24.590.293
|% 5,14
|
|AVGYO
|3,16
|18.680.634
|% 4,98
|
|FADE
|17,47
|4.294.510
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.129.478
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,12
|130.493.912
|% -8,20
|
|METUR
|5,20
|16.782.699
|% -6,81
|
|KATMR
|2,90
|34.094.668
|% -6,75
|
|KRDMD
|7,19
|405.365.524
|% 1,55
|
|THYAO
|13,65
|371.413.783
|% -0,07
|
|GARAN
|8,52
|341.843.715
|% -0,47
|
|EREGL
|17,93
|299.856.865
|% 2,11
|
|PETKM
|5,42
|242.124.988
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,12
|130.493.912
|% -8,20
|
|EKGYO
|1,84
|144.216.961
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,26
|132.604.486
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,19
|405.365.524
|% 1,55
|
|PETKM
|5,42
|242.124.988
|% 1,50
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6814
|8,6837
|% -0,10
|
|Euro
|10,2930
|10,2982
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9336
|11,9934
|% -0,20
|
|Frank
|9,4504
|9,5074
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3081
|2,3197
|% -0,16
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|1,92
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|-7,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|-8,05
|
|Yarım
|1.604
|1.645
|-3,90
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|74,87
|74,87
|0,75
|