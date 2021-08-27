***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Bağlı ortaklıklarımızdan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Toros Tarım) de aralarında bulunduğu 7 teşebbüs hakkında Rekabet Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve 21-38/543-M sayılı kararı ile 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Soruşturma başlatıldığını gösteren E-13183850-110.01.04-30821 sayılı Soruşturma Bildirimi 26.08.2021 tarihinde e-tebligat aracılığıyla tebellüğ edilmiştir.Bu noktada soruşturmanın başlatılmış olması soruşturma açılan teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960792BIST