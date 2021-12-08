***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2021 17:19
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Chiyoda Technip Adi Ortaklığı (CTJV) idaresinden Katar'da North Field East Onshore projesi EPC-1 paketine ait Common Offsites 2 genel işlerini üstlenmek üzere ihaleyi kazandığı bildirimini almıştır. İşin planlanan tamamlanma süresi 53 aydır. 400 milyon Amerikan Dolarının üzerinde olması beklenen projenin kesin toplam bedeli, ilgili sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 10 Şubat 2022 tarihine kadar açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982026
BIST
17:082.029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,09
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
17:0813,8837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0965
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
17:0815,6811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0853
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
17:08796,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 8,86
|Açılış
|: 796,11
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler17:08
|EUHOL
|2,31
|22.919.074
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.595.257
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|15.128.899
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,44
|4.854.887.316
|% 2,00
|
|KRDMD
|10,81
|2.826.301.440
|% 2,95
|
|PETKM
|9,11
|2.499.851.811
|% 1,90
|
|SISE
|15,65
|2.317.052.622
|% 1,62
|
|ASELS
|24,62
|1.501.519.078
|% -1,68
|
|EKGYO
|2,51
|1.109.907.019
|% -0,79
|
|PETKM
|9,11
|2.499.851.811
|% 1,90
|
|KRDMD
|10,81
|2.826.301.440
|% 2,95
|
|YKBNK
|3,55
|828.691.252
|% -1,66
|
|TSKB
|1,59
|369.364.510
|% -2,45
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8808
|13,8837
|% 0,70
|
|Euro
|15,6580
|15,6811
|% 0,55
|
|Sterlin
|18,2921
|18,3838
|% 0,64
|
|Frank
|14,9656
|15,0557
|% 0,65
|
|Riyal
|3,6865
|3,7050
|% 0,60
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|8,17
|
|Altın Gr.
|796
|796
|8,86
|
|Cumhuriyet
|5.282
|5.362
|68,00
|
|Tam
|5.253
|5.387
|65,01
|
|Yarım
|2.539
|2.606
|31,45
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|15,72
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,16
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,14
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|0,69
|