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***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.12.2021 17:19
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Chiyoda Technip Adi Ortaklığı (CTJV) idaresinden Katar'da North Field East Onshore projesi EPC-1 paketine ait Common Offsites 2 genel işlerini üstlenmek üzere ihaleyi kazandığı bildirimini almıştır. İşin planlanan tamamlanma süresi 53 aydır.  400 milyon Amerikan Dolarının üzerinde olması beklenen projenin kesin toplam bedeli,  ilgili sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 10 Şubat 2022 tarihine kadar açıklanacaktır.
    
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982026


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