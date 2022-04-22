***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) tarafından Tüpraş İzmir Rafinerisi'nde yaptırılması planlanan "FCC Revamp Projesi"nin yapımını üstlenmek üzere ihaleyi kazandığını bildirir mektubu almıştır. Projenin kapsamı FCC Ünitesinin ekipman ve malzeme temini ile yapım işleri olup, toplam süresi 33 aydır. Proje bedeli 54,5 milyon ABD Doları'dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023040BIST