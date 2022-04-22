***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2022 17:25
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) tarafından Tüpraş İzmir Rafinerisi'nde yaptırılması planlanan "FCC Revamp Projesi"nin yapımını üstlenmek üzere ihaleyi kazandığını bildirir mektubu almıştır. Projenin kapsamı FCC Ünitesinin ekipman ve malzeme temini ile yapım işleri olup, toplam süresi 33 aydır. Proje bedeli 54,5 milyon ABD Doları'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023040
BIST
17:592.473
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -84,31
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5914,7365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0339
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7635
En Düşük
14,6956
17:5915,9630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0135
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,8941
17:59915,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -6,91
|Açılış
|: 915,76
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,10
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|19,52
|711.710
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.674.271
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|13.944.909
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.900.268
|% 9,64
|
|TIRE
|13,56
|161.655.841
|% 7,28
|
|OLMK
|8,14
|46.460.380
|% -9,96
|
|MMCAS
|2,85
|986.731
|% -9,81
|
|MANAS
|24,28
|53.941.099
|% -8,52
|
|TDGYO
|7,79
|28.531.866
|% -8,24
|
|KRSTL
|7,31
|89.610.675
|% -7,70
|
|THYAO
|39,74
|7.665.854.133
|% -1,10
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|ASELS
|27,00
|3.219.308.820
|% -5,33
|
|SISE
|17,83
|3.138.317.642
|% -2,46
|
|PETKM
|10,10
|2.016.135.284
|% -5,70
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% -6,13
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,79
|
|TSKB
|1,96
|805.376.351
|% -5,31
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% -4,67
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7349
|14,7365
|% 0,23
|
|Euro
|15,8926
|15,9630
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,8597
|18,9543
|% -1,25
|
|Frank
|15,3458
|15,4382
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9186
|3,9383
|% 0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-19,78
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-6,79
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,19
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,19
|
|B. Petrol
|106
|106
|-2,32
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS