***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 18:24
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.03.2021 tarihinden bugüne Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı olarak görev yapmakta olan Ali Aydın Pandır, 31.12.2022 tarihi itibariyle bu görevinden ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091598
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0519,9922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
18:051.093,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.093,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7065
|18,7196
|% 0,08
|
|Euro
|19,9735
|19,9861
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,5195
|22,6324
|% 0,06
|
|Frank
|20,1676
|20,2891
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9644
|4,9893
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,41
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,56
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.380
|7.446
|13,00
|
|Yarım
|3.574
|3.639
|6,00
|
|Çeyrek
|1.792
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|0,90
|