***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.03.2021 tarihinden bugüne Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı olarak görev yapmakta olan Ali Aydın Pandır, 31.12.2022 tarihi itibariyle bu görevinden ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091598BIST