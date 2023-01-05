***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2023 12:01
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi açıklamamızda Grup Şirketler Başkanı Ali Aydın Pandır'ın 31.12.2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığı açıklanmıştır. Yerine bir atama yapılıncaya kadar, Türk Ticaret Kanunu'nun 365. Maddesi uyarınca Grup Şirketler Başkanına şirket içi düzenlemelerde sevk ve idareye dair verilmiş olan görev ve sorumluluklar Yönetim Kurulumuz tarafından ve Yönetim Kurulumuzu temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Zekeriya Yıldırım tarafından yerine getirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093941
BIST
15:145.351
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -172,96
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
15:1418,7663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0239
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
15:1419,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0525
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
15:141.113,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,01
|Açılış
|: 1.113,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler15:12
|DYOBY
|32,12
|226.698.248
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.990.021
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|51.966.423
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,08
|53.545.268
|% 9,95
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|ULUSE
|202,50
|25.966.223
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|128.152.375
|% -9,98
|
|TERA
|23,32
|343.517.182
|% -9,96
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|15.460.351
|% -9,87
|
|EREGL
|42,52
|16.264.432.591
|% -0,93
|
|THYAO
|142,60
|8.736.933.706
|% -1,31
|
|KRDMD
|19,41
|6.389.557.149
|% -1,92
|
|ASELS
|63,35
|4.592.751.775
|% -2,76
|
|AKBNK
|19,24
|3.380.629.582
|% -2,09
|
|EREGL
|42,52
|16.264.432.591
|% -0,93
|
|EKGYO
|9,09
|3.158.769.922
|% -3,50
|
|KRDMD
|19,41
|6.389.557.149
|% -1,92
|
|YKBNK
|11,31
|2.321.882.309
|% -2,84
|
|AKBNK
|19,24
|3.380.629.582
|% -2,09
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7534
|18,7719
|% 0,16
|
|Euro
|19,9281
|19,9391
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,4829
|22,5957
|% -0,23
|
|Frank
|20,1609
|20,2824
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9779
|5,0029
|% 0,17
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-9,00
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|7.507
|7.620
|-24,00
|
|Tam
|7.544
|7.601
|-25,00
|
|Yarım
|3.653
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,19
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,58
|79,58
|1,74
|