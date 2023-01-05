***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi açıklamamızda Grup Şirketler Başkanı Ali Aydın Pandır'ın 31.12.2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığı açıklanmıştır. Yerine bir atama yapılıncaya kadar, Türk Ticaret Kanunu'nun 365. Maddesi uyarınca Grup Şirketler Başkanına şirket içi düzenlemelerde sevk ve idareye dair verilmiş olan görev ve sorumluluklar Yönetim Kurulumuz tarafından ve Yönetim Kurulumuzu temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Zekeriya Yıldırım tarafından yerine getirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093941BIST