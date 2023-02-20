***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve on bir ilimizi doğrudan etkileyen deprem felaketinde ihtiyaçlarda kullanılmak üzere acil olarak Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından 3 milyon TL'lik kısmı AFAD'a nakit olmak üzere toplam 10 milyon TL tutarında nakit ve/veya ayni bağış acil kullanım fonunu kullanıma açmıştır. Takip eden zaman içinde ortaya çıkacak başta barınma olmak üzere öncelikli ihtiyaçların giderilmesi için, orta ve uzun vadeli projelerde kullanılmak üzere tüm grup şirketlerimiz tarafından ilave bir ortak fon oluşturulması için çalışma yapılmasına karar vermiştir. Ek olarak bölgede etkilenen tüm çalışanlarımızın barınma ihtiyaçları karşılanarak, seyyanen 10.000 TL nakdi yardım yapılmıştır. 2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında bu tarihe kadar yapılmış olan bağışlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115397BIST