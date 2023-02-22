***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2023 17:19
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 17 Şubat 2023 tarihinde görevinden istifa eden Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Mete'nin yerine, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Işık Zeynep Defne Akçağlılar'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak ve ayrıca Mehmet Nazmi Erten'in Esin Mete'den boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine atanmalarına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116042
BIST
18:055.071
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1.120,22
En Düşük
1.109,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEGYO
|2,31
|11.098.307
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|86.995.213
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|27.438.304
|% 9,99
|
|CANTE
|68,30
|138.433.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.590.035
|% 9,98
|
|AKCNS
|76,50
|54.878.699
|% -10,00
|
|AFYON
|11,34
|174.236.443
|% -10,00
|
|RODRG
|63,90
|56.171.206
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|172.924.070
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|31.990.556
|% -10,00
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|THYAO
|136,40
|4.052.505.413
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8671
|18,8719
|% 0,03
|
|Euro
|20,0412
|20,0473
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,7127
|22,8266
|% -0,25
|
|Frank
|20,2173
|20,3391
|% -0,19
|
|Riyal
|5,0156
|5,0408
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-5,36
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.601
|7.666
|-33,00
|
|Yarım
|3.714
|3.751
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.876
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|-0,15
|
|B. Petrol
|80,68
|80,68
|-2,37
|