***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, 17 Şubat 2023 tarihinde görevinden istifa eden Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Mete'nin yerine, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Işık Zeynep Defne Akçağlılar'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak ve ayrıca Mehmet Nazmi Erten'in Esin Mete'den boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine atanmalarına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116042BIST