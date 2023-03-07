***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2023 11:26
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz boş olan Tekfen Grup Şirketler Başkanlığı görevine halen Toros Tarımsal Sanayi Grubu CEO'su olarak görev yapan Hakan Sadık Göral'ın 07.03.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120889
BIST
14:285.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 17,43
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.398
14:2818,9183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0230
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9533
En Düşük
18,8123
14:2820,1650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0075
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3097
En Düşük
20,0406
14:281.120,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.120,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:28
|BLCYT
|14,85
|34.896.792
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,46
|63.478.626
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.245.176
|% 9,99
|
|MNDRS
|8,81
|15.661.502
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.195.899
|% 9,98
|
|ULUSE
|219,50
|625.019.971
|% -9,41
|
|NATEN
|155,00
|180.059.053
|% -8,23
|
|RYSAS
|26,30
|19.416.115
|% -6,47
|
|AFYON
|11,13
|242.016.555
|% -5,03
|
|NIBAS
|18,49
|71.215.155
|% -4,98
|
|EREGL
|44,44
|4.423.844.857
|% 0,09
|
|ASTOR
|47,98
|4.001.950.426
|% 8,26
|
|ISCTR
|13,21
|3.736.506.602
|% 1,93
|
|THYAO
|141,60
|3.595.676.154
|% -0,56
|
|YKBNK
|10,78
|3.504.284.055
|% 0,37
|
|YKBNK
|10,78
|3.504.284.055
|% 0,37
|
|ISCTR
|13,21
|3.736.506.602
|% 1,93
|
|SKBNK
|2,64
|483.853.201
|% 3,13
|
|AKBNK
|18,88
|3.379.713.624
|% 0,69
|
|EKGYO
|8,26
|1.142.177.828
|% -1,08
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9100
|18,9183
|% 0,12
|
|Euro
|20,1606
|20,1650
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,6510
|22,7646
|% 0,03
|
|Frank
|20,1980
|20,3196
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0239
|5,0491
|% 0,08
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-4,26
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|7.566
|7.680
|-35,00
|
|Tam
|7.606
|7.657
|-22,00
|
|Yarım
|3.716
|3.747
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.873
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,82
|85,82
|-0,36
|
Seans Raporu
14:28
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