***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz boş olan Tekfen Grup Şirketler Başkanlığı görevine halen Toros Tarımsal Sanayi Grubu CEO'su olarak görev yapan Hakan Sadık Göral'ın 07.03.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120889BIST