***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yeni organizasyon yapılanması çerçevesinde yönetim kurulumuz,- Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Mustafa Kopuz'un Taahhüt Grubu Başkan Yardımcısı,- Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Ahmet Eren'in Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı,- Hakan Dündar'ın Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO),- Osman Reha Yolalan'ın Kurumsal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısıolarak atanmalarına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128087BIST