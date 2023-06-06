***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.05.2023 tarihli açıklamamızla bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin Romanya'da The National Road Infrastructure Management Company S.A. (CNAIR) tarafından yaptırılması planlanan "PLOIESTI-BUZAU HIGHWAY LOT 3: Pietroasele-Buzau, km 49+350 –km 63+250" Projesini üstlenmek üzere ihaleyi kazandığını bildirir yazıyı aldığını ve ihale sonucuna itirazda bulunulmaz ise sözleşme görüşmelerine çağırılacağını duyurmuştuk. Konu ihalenin sonucuna itirazda bulunulduğu öğrenilmiş olup, itiraz süreci tamamlandığında tekrar bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156405BIST