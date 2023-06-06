***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2023 14:30
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.05.2023 tarihli açıklamamızla bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin Romanya'da The National Road Infrastructure Management Company S.A. (CNAIR) tarafından yaptırılması planlanan "PLOIESTI-BUZAU HIGHWAY LOT 3: Pietroasele-Buzau, km 49+350 –km 63+250" Projesini üstlenmek üzere ihaleyi kazandığını bildirir yazıyı aldığını ve ihale sonucuna itirazda bulunulmaz ise sözleşme görüşmelerine çağırılacağını duyurmuştuk. Konu ihalenin sonucuna itirazda bulunulduğu öğrenilmiş olup, itiraz süreci tamamlandığında tekrar bilgilendirme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156405
BIST
14:575.367
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,46
|Açılış
|: 5.372
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|Önceki Kapanış
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5.315
En Yüksek
5.440
14:5721,5062
En Yüksek
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|: 1,17%
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|Açılış
|: 21,7000
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|Önceki Kapanış
|: 21,2100
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21,7234
En Düşük
21,2191
14:5723,1400
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler14:55
|KLRHO
|15,93
|215.894.939
|% 9,95
|
|ITTFH
|3,78
|105.205.064
|% 9,88
|
|EUKYO
|5,25
|7.308.928
|% 9,83
|
|VKFYO
|10,79
|26.254.416
|% 9,77
|
|GRTRK
|21,04
|236.557.534
|% 9,41
|
|IMASM
|21,80
|686.308.986
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|24.877.914
|% -9,97
|
|MARKA
|11,37
|57.707.730
|% -8,16
|
|ADEL
|141,20
|55.094.142
|% -6,43
|
|YESIL
|4,18
|91.967.186
|% -6,07
|
|THYAO
|162,30
|6.697.679.140
|% -1,34
|
|SASA
|65,10
|5.135.516.987
|% 2,04
|
|KCHOL
|95,05
|4.171.586.489
|% 1,33
|
|ASELS
|52,80
|3.929.118.716
|% 3,33
|
|EREGL
|35,06
|2.802.149.120
|% -0,11
|
|EKGYO
|7,49
|1.794.285.267
|% -1,45
|
|YKBNK
|11,92
|2.143.881.202
|% -1,24
|
|ISCTR
|12,74
|2.238.978.984
|% 0,87
|
|KLGYO
|2,81
|426.959.211
|% 8,08
|
|AKBNK
|17,89
|2.625.620.067
|% -1,54
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5010
|21,5060
|% 1,17
|
|Euro
|23,0846
|23,1645
|% 1,15
|
|Sterlin
|26,5853
|26,7186
|% 0,90
|
|Frank
|23,5875
|23,7296
|% 0,97
|
|Riyal
|5,7160
|5,7446
|% 1,13
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|1,36
|
|Altın Gr.
|1.359
|1.359
|18,45
|
|Cumhuriyet
|9.167
|9.306
|152,00
|
|Tam
|9.135
|9.373
|171,75
|
|Yarım
|4.492
|4.567
|42,00
|
|Çeyrek
|2.239
|2.283
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|16,40
|16,42
|0,30
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-1,77
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