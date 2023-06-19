***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2023 22:52
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yeni organizasyon yapılanması çerçevesinde yönetim kurulumuz, 19 Haziran 2023 tarihine kadar Taahhüt Grubundan Sorumlu Tekfen Holding Başkan Yardımcısı ve Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini sürdüren Mustafa Kopuz'un yenilenen grup stratejisi çerçevesinde kurulacak imalat şirketine genel müdür olarak atanmasına, bu şirket kurulana dek Grup Şirketlerimizden Tekfen İmalat ve Tesisat A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atanmasına, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ise yeni bir atama yapılıncaya kadar Grup Şirketler Başkanı Hakan Göral'ın vekalet etmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160178
BIST
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18:055.269
En Düşük
|Değişim
|: -3,77%
|| -206,17
|Açılış
|: 5.485
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|Önceki Kapanış
|: 5.475
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5.269
En Yüksek
5.485
18:0523,6449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0306
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
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23,6777
En Düşük
23,4115
18:0525,7781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0607
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
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25,9286
En Düşük
25,6764
18:051.479,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,52
|Açılış
|: 1.479,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
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1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|41,58
|18.519.492
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.707.801
|% 10,00
|
|KONKA
|38,74
|146.361.878
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|33.426.915
|% 9,99
|
|FORTE
|17,73
|27.895.602
|% 9,99
|
|IHAAS
|125,10
|58.109.850
|% -10,00
|
|VKFYO
|17,03
|3.981.290
|% -9,99
|
|KRGYO
|17,66
|44.613.586
|% -9,62
|
|PARSN
|82,30
|133.232.385
|% -9,26
|
|OSMEN
|92,45
|52.898.195
|% -8,92
|
|THYAO
|174,00
|6.958.862.974
|% -3,71
|
|AKBNK
|18,51
|4.156.198.487
|% -2,01
|
|YKBNK
|12,19
|3.549.144.830
|% -4,77
|
|ASTOR
|54,00
|3.521.292.131
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,88
|2.593.728.766
|% -4,02
|
|YKBNK
|12,19
|3.549.144.830
|% -4,77
|
|AKBNK
|18,51
|4.156.198.487
|% -2,01
|
|ISCTR
|12,88
|2.593.728.766
|% -4,02
|
|ZOREN
|2,87
|436.906.222
|% -2,38
|
|ODAS
|6,68
|1.000.249.534
|% 2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5877
|23,6449
|% 0,13
|
|Euro
|25,7552
|25,7781
|% -0,23
|
|Sterlin
|30,0633
|30,2140
|% -0,39
|
|Frank
|26,2275
|26,3855
|% -0,34
|
|Riyal
|6,2721
|6,3036
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-7,18
|
|Altın Gr.
|1.479
|1.480
|-6,73
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.667
|9.925
|-114,39
|
|Yarım
|4.728
|4.844
|-40,00
|
|Çeyrek
|2.364
|2.422
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,98
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,15
|18,19
|-0,19
|
|B. Petrol
|76,09
|76,09
|-0,52
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EYGYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 18.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 563, 222 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 5, 295 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 3 altında . İşlem hacmi 55, 189.00 milyon TL de
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17:58KLKIM
Yüzde -8.19 oranında düşüşle 51.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 271, 009 adet işlem
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17:57ERCB
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 610, 109 adet işlem
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17:56OYAKC
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 38.56 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 247, 213 adet işlem