***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yeni organizasyon yapılanması çerçevesinde yönetim kurulumuz, 19 Haziran 2023 tarihine kadar Taahhüt Grubundan Sorumlu Tekfen Holding Başkan Yardımcısı ve Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini sürdüren Mustafa Kopuz'un yenilenen grup stratejisi çerçevesinde kurulacak imalat şirketine genel müdür olarak atanmasına, bu şirket kurulana dek Grup Şirketlerimizden Tekfen İmalat ve Tesisat A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atanmasına, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ise yeni bir atama yapılıncaya kadar Grup Şirketler Başkanı Hakan Göral'ın vekalet etmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160178BIST