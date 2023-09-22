***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2023 08:19
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz,
1. Yenilenebilir enerji çözümleri konusunda faaliyet göstermek üzere "Tekfen Yenilenebilir Enerji Çözümleri A.Ş." unvanı ile 10 milyon TL tutarındaki sermayesinin tamamı Şirketimiz tarafından taahhüt edilecek bir şirket kurulmasına,
2. Şirketimiz ve iştiraklerimiz bünyesindeki gelir getiren ve gelir getirme potansiyeli taşıyan taşınmazların yeni kurulacak olan "Tekfen Varlık ve Taşınmaz Yönetimi A.Ş." şirketine devri için gerekli işlemlerin başlatılmasına,
3. Grup şirketlerimizden Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş.'nin Derince'deki arsasının ve üzerinde yer alan fabrika binasının, kısmi bölünme yöntemiyle yeni kurulacak olan ve sermayesi Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ tarafından taahhüt edilecek "Tekfen Derince A.Ş."ye aktarılmasına
karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196754
BIST
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18:058.000
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
7.664
En Yüksek
8.000
18:0527,1480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0274
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,1652
En Düşük
27,0615
18:0528,9301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0291
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3825
En Düşük
28,8416
18:051.679,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,46
|Açılış
|: 1.679,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.679,51
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|211,20
|2.566.345.226
|% 10,00
|
|BERA
|16,06
|764.180.883
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.986.873
|% 10,00
|
|ATATP
|45,12
|249.105.883
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|SRVGY
|243,50
|139.013.504
|% -9,98
|
|ELITE
|52,50
|1.258.083.761
|% -9,33
|
|ULAS
|17,00
|5.579.789
|% -4,49
|
|KNFRT
|22,50
|200.532.320
|% -4,09
|
|PEGYO
|8,04
|58.956.247
|% -3,94
|
|THYAO
|232,60
|10.192.501.630
|% 4,16
|
|TUPRS
|147,80
|7.506.331.665
|% 4,60
|
|YKBNK
|17,00
|7.266.308.307
|% 2,97
|
|AKBNK
|31,20
|7.231.579.662
|% 5,41
|
|ISCTR
|23,14
|6.898.469.580
|% 2,84
|
|YKBNK
|17,00
|7.266.308.307
|% 2,97
|
|ISCTR
|23,14
|6.898.469.580
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,03
|2.213.007.920
|% 2,95
|
|ADESE
|2,27
|581.380.670
|% 6,57
|
|AKBNK
|31,20
|7.231.579.662
|% 5,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1282
|27,1416
|% 0,08
|
|Euro
|28,9015
|28,9132
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,2220
|33,3886
|% -0,07
|
|Frank
|29,8667
|30,0466
|% 0,02
|
|Riyal
|7,2143
|7,2505
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|4,28
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|3,76
|
|Cumhuriyet
|11.299
|11.469
|-24,00
|
|Tam
|11.074
|11.204
|14,00
|
|Yarım
|5.554
|5.625
|7,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.812
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,54
|0,12
|
|B. Petrol
|93,87
|93,87
|0,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DZGYO
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 318, 362 adet işlem
-
17:58KZGYO
Yüzde 9.21 oranında artışla 33.44 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 616, 182 adet işlem
-
17:57PRDGS
Yüzde 6.48 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 272, 537 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 218, 02 artarak (% 2.67 ) 8, 371
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, ISCTR, EKGYO