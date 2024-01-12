***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde halen Kurumsal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Osman Reha Yolalan, 31 Mart 2024 tarihi itibariyle emeklilik dolayısıyla görevinden ayrılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238971BIST