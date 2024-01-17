***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2024 10:51
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Çağlar Gülveren yerine Sezer Ercan'ın atanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241005
BIST
'
11:508.022
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,26
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.046
11:5030,1298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0273
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
11:5032,7652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0052
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
11:501.958,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,74
|Açılış
|: 1.958,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.951,31
BIST En Aktif Hisseler11:50
|KFEIN
|74,25
|51.267.992
|% 10,00
|
|KBORU
|85,30
|498.834.276
|% 9,99
|
|ULAS
|18,83
|8.874.988
|% 9,99
|
|MAKTK
|6,06
|57.449.138
|% 9,98
|
|YAYLA
|8,67
|45.111.474
|% 9,75
|
|MTRKS
|44,02
|12.821.256
|% -33,30
|
|SNPAM
|100,10
|1.140.039
|% -9,00
|
|SEKUR
|27,40
|6.261.033
|% -7,12
|
|QNBFB
|250,00
|960.750
|% -7,06
|
|ATSYH
|44,22
|101.706
|% -5,91
|
|ISCTR
|25,96
|2.736.797.926
|% 3,02
|
|THYAO
|249,90
|1.646.317.267
|% 0,04
|
|AKBNK
|42,04
|1.443.434.731
|% 0,57
|
|YKBNK
|22,36
|1.161.174.003
|% 0,45
|
|MEGMT
|38,92
|965.965.831
|% 7,51
|
|ISCTR
|25,96
|2.736.797.926
|% 3,02
|
|EKGYO
|8,45
|531.974.433
|% 0,72
|
|SKBNK
|5,36
|282.400.606
|% 3,08
|
|YKBNK
|22,36
|1.161.174.003
|% 0,45
|
|KOZAL
|20,58
|876.255.118
|% 1,18
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1237
|30,1298
|% 0,09
|
|Euro
|32,7556
|32,7652
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,0161
|38,2068
|% 0,28
|
|Frank
|34,7870
|34,9966
|% -0,06
|
|Riyal
|8,0084
|8,0486
|% 0,08
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|892,19
|894,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|926,67
|929,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,27
|77,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,65
|2.022,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:50
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12:04MTRKS
Yüzde -33.30 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 291, 542 adet işlem
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12:03XU100
Endeks 8, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 25, 410.00 milyon TL de
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12:00ANELE
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 308, 476 adet işlem
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11:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, BIMAS, KRDMD
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11:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, SAHOL, KOZAL