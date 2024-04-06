***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz nezdinde Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak görev alan Sezer Ercan 05.04.2024 tarihi mesai bitimi itibariyle görevinden ayrılmış ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği son bulmuştur.Yatırımcı ilişkileri Sorumlusu ve Kurumsal Yönetim Komitesi kapsamında yapılacak yeni atama yatırımcılarımız ile daha sonra paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269140BIST