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***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

01.02.2024 14:19
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların geri alım programının başlatılması_İlgili şablona göre önceki açıklamanın revize edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2024
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 18.500.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 925.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
TKFEN, TRETKHO00012 31.01.2024 31.01.2025 18.500.000 5

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Borsa İstanbul'da oluşan hisse değerinin şirketin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, başta halka açık pay sahiplerimiz olmak üzere tüm hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli ilke kararı çerçevesinde Yönetim Kurulumuz 31.01.2024 tarihinde,
a) Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde yer alan yetki kapsamında Şirket paylarının Borsa İstanbul'da 1 yıl süre ile geri alım işlemlerinin başlatılmasına,
b) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %5'ini temsil eden 18.500.000 TL nominal değere sahip 18.500.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına,
c) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, en fazla 925.000.000 TL olarak belirlenmesine,
d) Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,
e) İşlemler için Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine,
karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246037


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