***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TEKFEN HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TEKFEN HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2024Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 yılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 18.500.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 925.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)TKFEN, TRETKHO00012 31.01.2024 31.01.2025 18.500.000 5Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarTKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 8.023 0,002 44,98TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 2.706 0 45,26TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,28TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,3TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 4.939 0,001 45,44TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 1.000 0 45,6TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 20.000 0,005 45,62TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,84TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,86TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,88TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,9TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,92Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 31.01.2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Şirketimiz hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 21.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 44,98 TL – 45,92 TL (ağırlıklı ortalama 45,61 TL) fiyat aralığından toplam 106.668 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır.Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 106.668 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %0,0288'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251199BIST