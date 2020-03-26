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***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.03.2020 20:55
GÜNCEL HABERLER



***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT GİGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 30.03.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Üyesi Hayır 0.3 Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi Üyesi
CANSEVİL AKÇAĞLILAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 10.08.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 6.65 Bağımsız Üye Değil Hayır
OSMAN CENGİZ BİRGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 27.03.2019 İcrada Görevli Değil Grup Şirketler Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 11.06.1971 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Vekili, Üyesi Hayır 8.02 Bağımsız Üye Değil Hayır
Sinan K. Uzan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 15.04.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi Üyesi
Ahmet İpekçi Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 15.04.2014 İcrada Görevli Değil Grup Şirketler Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
Mehmet Ercan Kumcu Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 26.05.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
NERİMAN ÜLSEVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 23.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı
ŞEVKİ ACUNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
GÜLSÜM AZERİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
CANSEN BAŞARAN SYMES Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.03.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832508


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