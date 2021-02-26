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***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.02.2021 15:16



***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT GİGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 30.03.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Üyesi Hayır 0.3 Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi Üyesi
CANSEVİL AKÇAĞLILAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 10.08.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 6.65 Bağımsız Üye Değil Hayır
OSMAN CENGİZ BİRGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 27.03.2019 İcrada Görevli Değil Grup Şirketler Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT
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Altın Ons 1.761 1.762 -8,37  
Altın Gr. 420 420 1,54  
Cumhuriyet 2.800 2.843 41,00  
Tam 2.779 2.851 36,84  
Yarım 1.343 1.379 17,82  
Çeyrek 674 690 8,91  
Gümüş.Ons 26,76 26,81 -0,57  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,09  
B. Petrol 65,00 65,00 -1,12  
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