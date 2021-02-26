***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.02.2021 15:16
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT GİGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 30.03.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Üyesi Hayır 0.3 Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi Üyesi
CANSEVİL AKÇAĞLILAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 10.08.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 6.65 Bağımsız Üye Değil Hayır
OSMAN CENGİZ BİRGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 27.03.2019 İcrada Görevli Değil Grup Şirketler Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT
15:141.468
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -19,77
|Açılış
|: 1.457
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|Önceki Kapanış
|: 1.488
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1.480
En Düşük
1.443
15:147,4343
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0816
|Açılış
|: 7,4100
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|Önceki Kapanış
|: 7,2300
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7,4803
En Düşük
7,3038
15:149,0103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0539
|Açılış
|: 8,9700
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|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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9,0961
En Düşük
8,8746
15:14420,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,17
|Açılış
|: 420,82
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|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler15:12
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|27.705.786
|% 9,92
|
|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
|
|BLCYT
|9,15
|54.090.336
|% 8,67
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,35
|1.257.566.052
|% -0,30
|
|KOZAL
|127,40
|1.205.265.453
|% -0,62
|
|GARAN
|8,86
|962.519.593
|% -2,42
|
|PETKM
|5,18
|770.986.808
|% -1,89
|
|SASA
|40,28
|742.327.516
|% -3,41
|
|EKGYO
|2,25
|649.207.575
|% -2,60
|
|TSKB
|1,65
|365.186.283
|% -4,07
|
|KARSN
|3,92
|613.425.037
|% -7,33
|
|PETKM
|5,18
|770.986.808
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,31
|194.837.317
|% -3,68
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4341
|7,4370
|% 1,15
|
|Euro
|9,0091
|9,0159
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,3115
|10,3632
|% 0,42
|
|Frank
|8,1659
|8,2151
|% 1,04
|
|Riyal
|1,9743
|1,9842
|% 1,00
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-8,37
|
|Altın Gr.
|420
|420
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.843
|41,00
|
|Tam
|2.779
|2.851
|36,84
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|17,82
|
|Çeyrek
|674
|690
|8,91
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,81
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|-1,12
|
Seans Raporu
15:12
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15:25TKFEN
Yüzde -5.88 oranında düşüşle 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 617, 833 adet işlem
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15:24KAPLM
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 263 adet işlem
-
15:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 79 kaybederek (% -1.36 ) 1, 287
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15:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DIRIT, AYCES, ATSYH, UMPAS, MERIT
-
15:23
MRGYO, SILVR, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında