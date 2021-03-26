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***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.03.2021 10:01



***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Çağlar Gülveren Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü 15.10.2007 (212) 359 34 20 caglar.gulveren@tekfen.com.tr İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200075 / 700022
Dori Kiss Kalafat Kurumsal İletişim Direktörü (212) 359 34 17 dori.kiss@tekfen.com.tr
Serdar Can Çimenser Yatırımcı İlişkileri Müdür Yrd. (212) 359 38 09 can.cimenser@tekfen.com.tr İleri Düzey Lisansı

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ZEKERİYA YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
Mehmet Ercan Kumcu Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 26.05.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ESİN METE Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 16.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
MURAT GİGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 30.03.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Üyesi Hayır 0.3 Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi Üyesi
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 11.06.1971 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Vekili, Üyesi Hayır 8.02 Bağımsız Üye Değil Hayır
Sinan K. Uzan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 15.04.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi Üyesi
CANSEVİL AKÇAĞLILAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.08.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 6.65 Bağımsız Üye Değil Hayır
NERİMAN ÜLSEVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 23.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı
ŞEVKİ ACUNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
GÜLSÜM AZERİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
HAMİT SEDAT ERATALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 25.02.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ AYDIN PANDIR Grup Şirketler Başkanı Yönetici - Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
GÜRBÜZ ALP KİREÇ Holding Genel Sekreteri Mühendis Grup Şirketlerinde YK Üyesi, Başkan Yardımcısı
Osman Reha Yolalan Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Mali İşler Mühendis Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
LEVENT KAFKASLI Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Taahhüt Grubu Mühendis Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Sadık Göral Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Tarımsal Sanayi Grubu Mühendis Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET OKÇULAR Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlar Mühendis Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN DÜNDAR Grup Şirketler Başkan Yardımcısı Vekili- Mali İşler İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920768


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Çeyrek 710 727 5,79  
Gümüş.Ons 25,18 25,21 0,14  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,09  
B. Petrol 63,39 63,39 1,44  
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