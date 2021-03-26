***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÇağlar Gülveren Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü 15.10.2007 (212) 359 34 20 caglar.gulveren@tekfen.com.tr İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200075 / 700022Dori Kiss Kalafat Kurumsal İletişim Direktörü (212) 359 34 17 dori.kiss@tekfen.com.trSerdar Can Çimenser Yatırımcı İlişkileri Müdür Yrd. (212) 359 38 09 can.cimenser@tekfen.com.tr İleri Düzey LisansıYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviZEKERİYA YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil HayırMehmet Ercan Kumcu Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 26.05.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiESİN METE Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 16.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Değil HayırMURAT GİGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 30.03.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Üyesi Hayır 0.3 Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi ÜyesiALİ NİHAT GÖKYİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 11.06.1971 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Vekili, Üyesi Hayır 8.02 Bağımsız Üye Değil HayırSinan K. Uzan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 15.04.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi ÜyesiCANSEVİL AKÇAĞLILAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.08.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 6.65 Bağımsız Üye Değil HayırNERİMAN ÜLSEVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 23.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi BaşkanıŞEVKİ ACUNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiGÜLSÜM AZERİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıHAMİT SEDAT ERATALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 25.02.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALİ AYDIN PANDIR Grup Şirketler Başkanı Yönetici - Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiGÜRBÜZ ALP KİREÇ Holding Genel Sekreteri Mühendis Grup Şirketlerinde YK Üyesi, Başkan YardımcısıOsman Reha Yolalan Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Mali İşler Mühendis Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiLEVENT KAFKASLI Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Taahhüt Grubu Mühendis Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiHakan Sadık Göral Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Tarımsal Sanayi Grubu Mühendis Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET OKÇULAR Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlar Mühendis Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiHAKAN DÜNDAR Grup Şirketler Başkan Yardımcısı Vekili- Mali İşler İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920768BIST