***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.03.2022 15:26
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
tekfen@tekfen.com.tr
investor@tekfen.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Çağlar Gülveren Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü 15.10.2007 (212) 359 34 20 caglar.gulveren@tekfen.com.tr İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200075 / 700022
Dori Kiss Kalafat Kurumsal İletişim Direktörü (212) 359 34 17 dori.kiss@tekfen.com.tr
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. İnşaat 475000000 474994969 TRY
16:442.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,87
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.100
En Düşük
2.078
16:4414,6452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1347
|Açılış
|: 14,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:4416,1287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0596
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:44905,28
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -22,64
|Açılış
|: 905,28
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler16:44
|PKENT
|397,20
|32.312.459
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.873.845
|% 9,99
|
|ELITE
|17,79
|41.506.751
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.823.332
|% 9,91
|
|TSPOR
|5,72
|509.658.582
|% 9,79
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,97
|363.155.835
|% -9,12
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,98
|1.415.571
|% -5,40
|
|KZBGY
|46,50
|9.603.306
|% -4,99
|
|THYAO
|27,62
|3.745.465.257
|% 3,76
|
|KRDMD
|14,70
|1.937.855.982
|% -0,54
|
|FROTO
|276,90
|1.915.167.804
|% 3,24
|
|GARAN
|11,94
|1.608.389.999
|% 0,67
|
|EREGL
|34,60
|1.392.316.358
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,84
|879.285.015
|% 2,40
|
|KARSN
|4,12
|827.642.636
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,30
|652.093.253
|% -0,90
|
|ODAS
|1,56
|252.196.571
|% 1,30
|
|THYAO
|27,62
|3.745.465.257
|% 3,76
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6342
|14,6452
|% -0,91
|
|Euro
|16,1048
|16,1287
|% -0,37
|
|Sterlin
|19,0689
|19,1645
|% -0,55
|
|Frank
|15,5097
|15,6031
|% -1,16
|
|Riyal
|3,8874
|3,9069
|% -1,11
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-26,15
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-24,53
|
|Cumhuriyet
|5.978
|6.068
|-181,00
|
|Tam
|5.950
|6.101
|-167,69
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,11
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,56
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,86
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,26
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,84
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866