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***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.03.2022 15:26
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
tekfen@tekfen.com.tr
investor@tekfen.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Çağlar Gülveren Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü 15.10.2007 (212) 359 34 20 caglar.gulveren@tekfen.com.tr İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200075 / 700022
Dori Kiss Kalafat Kurumsal İletişim Direktörü (212) 359 34 17 dori.kiss@tekfen.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. İnşaat 475000000 474994969 TRY
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 397,20 32.312.459 % 10,00  
PENTA 334,80 40.873.845 % 9,99  
ELITE 17,79 41.506.751 % 9,95  
AYEN 9,98 65.823.332 % 9,91  
TSPOR 5,72 509.658.582 % 9,79  
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16:44 Alış Satış %  
Dolar 14,6342 14,6452 % -0,91  
Euro 16,1048 16,1287 % -0,37  
Sterlin 19,0689 19,1645 % -0,55  
Frank 15,5097 15,6031 % -1,16  
Riyal 3,8874 3,9069 % -1,11  
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16:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.925 -26,15  
Altın Gr. 903 903 -24,53  
Cumhuriyet 5.978 6.068 -181,00  
Tam 5.950 6.101 -167,69  
Yarım 2.876 2.951 -81,11  
Çeyrek 1.442 1.475 -40,56  
Gümüş.Ons 24,84 24,86 -0,20  
Gümüş Gr. 11,65 11,66 -0,26  
B. Petrol 100 100 -6,84  
Seans Raporu 16:44
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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