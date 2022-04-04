***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÇağlar Gülveren Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü 15.10.2007 (212) 359 34 20 caglar.gulveren@tekfen.com.tr İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200075 / 700022Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviZEKERİYA YILDIRIM Finans Sektörü Profesyoneli 25.03.2021 Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiMehmet Ercan Kumcu Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 26.05.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiESİN METE Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 16.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi Üyesi, Risk Komitesi ÜyesiMURAT GİGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 30.03.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi ÜyesiCANSEVİL AKÇAĞLILAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.08.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 6.65 Bağımsız Üye Değil HayırSinan K. Uzan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 15.04.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi ÜyesiCAHİT OKLAP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 24.03.2022 İcrada Görevli Değil Grup Şirketler Başkanı, Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilNERİMAN ÜLSEVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 23.03.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi BaşkanıŞEVKİ ACUNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi BaşkanıHAMİT SEDAT ERATALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 25.02.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi BaşkanıMEHMET AYDIN MÜDERRİSOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 24.03.2022 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALİ AYDIN PANDIR Grup Şirketler Başkanı Yönetici - Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiOsman Reha Yolalan Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Mali İşler Mühendis Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiHAKAN DÜNDAR Grup Şirketler Başkan Yardımcısı Vekili- Mali İşler İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiERHAN HERSEK Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları Psikolog Grup Şirketler Direktörü - İnsan Kaynakları, Grup Şirketinde Yönetim Kurulu ÜyesiÇAĞLAR GÜLVEREN Genel Sekreter, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015383BIST