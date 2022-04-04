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***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.04.2022 14:45
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ AYDIN PANDIR Grup Şirketler Başkanı Yönetici -
Osman Reha Yolalan Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Mali İşler Mühendis Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN DÜNDAR Başkan Yardımcısı Vekili- Mali İşler İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
ERHAN HERSEK Grup Şirketler Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları Psikolog Grup Şirketler Direktörü - İnsan Kaynakları, Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi
ÇAĞLAR GÜLVEREN Genel Sekreter, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015397


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Tam 6.008 6.158 13,52  
Yarım 2.904 2.979 6,55  
Çeyrek 1.456 1.489 3,27  
Gümüş.Ons 24,56 24,60 -0,06  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 -0,03  
B. Petrol 108 108 3,49  
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