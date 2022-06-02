***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.06.2022 11:33
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ZEKERİYA YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Hayır -
ESİN METE Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 16.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi
MURAT GİGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 30.03.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi Üyesi
CANSEVİL AKÇAĞLILAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.08.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 6.65 Bağımsız Üye Değil Hayır
Sinan K. Uzan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 15.04.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi Üyesi
CAHİT OKLAP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 24.03.2022 İcrada Görevli Değil Grup Şirketler Başkanı, Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
NERİMAN ÜLSEVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 23.03.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı
ŞEVKİ ACUNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Başkanı
HAMİT SEDAT ERATALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 25.02.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı
MEHMET AYDIN MÜDERRİSOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 24.03.2022 İcrada Görevli Değil - -