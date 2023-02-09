***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÇağlar Gülveren Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü 15.10.2007 (212) 359 34 20 caglar.gulveren@tekfen.com.tr İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200075 / 700022Sezer Ercan Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı 21.11.2022 (212) 359 34 19 sezer.ercan@tekfen.com.tr İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 213631/703306Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOsman Reha Yolalan Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Mali İşler Mühendis Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiHAKAN DÜNDAR Başkan Yardımcısı Vekili- Mali İşler İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiERHAN HERSEK Grup Şirketler Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları Psikolog Grup Şirketler Direktörü - İnsan Kaynakları, Grup Şirketinde Yönetim Kurulu ÜyesiÇAĞLAR GÜLVEREN Genel Sekreter, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111951BIST