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***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.02.2023 10:59
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Çağlar Gülveren Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü 15.10.2007 (212) 359 34 20 caglar.gulveren@tekfen.com.tr İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200075 / 700022
Sezer Ercan Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı 21.11.2022 (212) 359 34 19 sezer.ercan@tekfen.com.tr İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 213631/703306

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Osman Reha Yolalan Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Mali İşler Mühendis Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN DÜNDAR Başkan Yardımcısı Vekili- Mali İşler İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
ERHAN HERSEK Grup Şirketler Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları Psikolog Grup Şirketler Direktörü - İnsan Kaynakları, Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi
ÇAĞLAR GÜLVEREN Genel Sekreter, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111951


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Tam 7.732 7.778 12,00  
Yarım 3.777 3.806 6,00  
Çeyrek 1.889 1.903 3,00  
Gümüş.Ons 22,49 22,51 0,21  
Gümüş Gr. 13,62 13,63 0,13  
B. Petrol 85,25 85,25 0,15  
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