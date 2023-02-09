***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.02.2023 10:59
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Çağlar Gülveren Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü 15.10.2007 (212) 359 34 20 caglar.gulveren@tekfen.com.tr İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200075 / 700022
Sezer Ercan Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı 21.11.2022 (212) 359 34 19 sezer.ercan@tekfen.com.tr İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 213631/703306
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Osman Reha Yolalan Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Mali İşler Mühendis Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN DÜNDAR Başkan Yardımcısı Vekili- Mali İşler İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
ERHAN HERSEK Grup Şirketler Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları Psikolog Grup Şirketler Direktörü - İnsan Kaynakları, Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi
ÇAĞLAR GÜLVEREN Genel Sekreter, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111951
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.930
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8386
En Düşük
18,8061
10:4220,2899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1112
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3119
En Düşük
20,1179
10:421.139,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.139,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.142,13
En Düşük
1.133,54
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|7,09
|
|Altın Gr.
|1.140
|1.140
|4,89
|
|Cumhuriyet
|7.687
|7.804
|15,00
|
|Tam
|7.732
|7.778
|12,00
|
|Yarım
|3.777
|3.806
|6,00
|
|Çeyrek
|1.889
|1.903
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,51
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,62
|13,63
|0,13
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|0,15
|