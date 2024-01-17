***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.01.2024 12:07
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sezer Ercan Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı 21.11.2022 (212) 359 34 19 sezer.ercan@tekfen.com.tr İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 213631/703306
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241021
BIST
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16:088.031
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -1,19
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.053
16:0830,1408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0383
|Açılış
|: 30,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
16:0832,7973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0373
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
16:081.963,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.963,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.951,31
BIST En Aktif Hisseler16:06
|MEGMT
|39,82
|1.626.975.704
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|53.635.379
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|75.436.881
|% 10,00
|
|KBORU
|85,30
|515.178.865
|% 9,99
|
|AYCES
|924,50
|142.445.318
|% 9,99
|
|MTRKS
|44,80
|29.023.024
|% -32,12
|
|SEKUR
|27,00
|9.643.287
|% -8,47
|
|SNPAM
|103,00
|5.016.492
|% -6,36
|
|HATEK
|13,29
|36.437.804
|% -6,14
|
|AGROT
|15,30
|232.973.755
|% -5,56
|
|THYAO
|253,50
|6.078.221.148
|% 1,48
|
|ISCTR
|25,86
|4.384.429.581
|% 2,62
|
|AKBNK
|41,92
|2.426.103.722
|% 0,29
|
|YKBNK
|22,10
|2.138.530.919
|% -0,72
|
|EREGL
|43,60
|2.095.399.665
|% -1,58
|
|ISCTR
|25,86
|4.384.429.581
|% 2,62
|
|EKGYO
|8,57
|1.421.251.863
|% 2,15
|
|SKBNK
|5,17
|544.643.837
|% -0,58
|
|YKBNK
|22,10
|2.138.530.919
|% -0,72
|
|AKFGY
|1,88
|121.803.321
|% -1,05
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1329
|30,1416
|% 0,13
|
|Euro
|32,7869
|32,8011
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,0695
|38,2605
|% 0,42
|
|Frank
|34,7196
|34,9288
|% -0,25
|
|Riyal
|8,0156
|8,0558
|% 0,17
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|894,58
|896,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,73
|937,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,78
|76,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,63
|2.026,95
|% 0,66
|