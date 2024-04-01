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***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2024 15:31
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKAN SADIK GÖRAL Grup Şirketler Başkanı (CEO) Üst Düzey Yönetici Tarımsal Sanayi Grubu Başkanı - CEO
HAKAN DÜNDAR Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Mali İşler İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
ERHAN HERSEK Grup Şirketler Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları Psikolog Grup Şirketler Direktörü - İnsan Kaynakları, Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET EREN Grup Şirketler Başkan Yardımcısı, Tarımsal Sanayi Grubu Üst Düzey Yönetici Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Grup şirketlerinde YK Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265072


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BIST En Aktif Hisseler16:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELVA 17,05 52.342.530 % 10,00  
AKENR 13,97 1.002.657.446 % 10,00  
ISATR 1.896.897,50 1.896.898 % 10,00  
ISGSY 27,34 100.543.912 % 9,98  
IZINV 59,55 48.247.054 % 9,97  
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16:07 Alış Satış %  
Dolar 31,9476 31,9541 % -1,37  
Euro 34,4581 34,5001 % -1,53  
Sterlin 39,7527 39,9520 % -4,13  
Frank 34,9399 35,1150 % -4,07  
Riyal 8,4050 8,4472 % -3,96  
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16:07 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,14 25,17 % 0,66  
Platin 903,50 906,12 % 0,66  
Paladyum 1.000,60 1.002,99 % 0,66  
Brent Pet. 86,87 86,87 % 0,66  
Altın Ons 2.254,73 2.255,11 % 0,66  
Seans Raporu 16:07
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