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***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

26.10.2022 18:46
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2022
Karar Sayısı
1164
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE  PİYASASI  KURULU'NUN  II-14.1 SAYILI
TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR.
 
Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide mali tablolarımız ekte sunulmuştur. 
Şirketimiz yönetimi tarafından 30.09.2022 tarihi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan
a) Finansal tablolar ve ara dönem faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ile ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte,  Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve ara dönem faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
 
          TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
 
   
H. Sedat Eratalar                  Şevki Acuner
                              
Yönetim Kurulu Üyesi          Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074489


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