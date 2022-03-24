***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 24 Mart 2022 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında toplanarak1- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Zekeriya Yıldırım'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Murat Gigin, Mehmet Ercan Kumcu ve Esin Mete'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmelerine,2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Neriman Ülsever ile Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü Çağlar Gülveren'in üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Aydın Müderrisoğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi M. Ercan Kumcu'nun tayinine,3- Denetimden Sorumlu Komite'de görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Acuner ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi H. Sedat Eratalar'ın üyeliklerinin devamına,4- Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Acuner ile Yönetim Kurulu Üyesi Esin Mete'nin tayin edilmelerine,5- Ücret Komitesi'nde görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Neriman Ülsever ile Yönetim Kurulu üyeleri Murat Gigin ve Sinan Kemal Uzan'ın üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak ise Yönetim Kurulu Üyesi Esin Mete'nin tayin edilmesinekarar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012806BIST