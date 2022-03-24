Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

24.03.2022 19:59
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Yönetim Kurulumuz 24 Mart 2022 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında toplanarak  
1- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Zekeriya Yıldırım'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Murat Gigin, Mehmet Ercan Kumcu ve Esin Mete'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmelerine,
2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Neriman Ülsever ile Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü Çağlar Gülveren'in üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Aydın Müderrisoğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi M. Ercan Kumcu'nun tayinine,
3- Denetimden Sorumlu Komite'de görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Acuner ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi H. Sedat Eratalar'ın üyeliklerinin devamına,
4- Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Acuner ile Yönetim Kurulu Üyesi Esin Mete'nin tayin edilmelerine,
5- Ücret Komitesi'nde görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Neriman Ülsever ile Yönetim Kurulu üyeleri Murat Gigin ve Sinan Kemal Uzan'ın üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak ise Yönetim Kurulu Üyesi Esin Mete'nin tayin edilmesine
karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012806


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.176
Değişim :  -0,32% |  -6,90
Açılış :  2.187  
Önceki Kapanış :  2.183  
En Yüksek
2.199 En Düşük
2.172
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAPLM 74,80 54.144.770 % 10,00  
SERVE 15,07 2.212.469 % 10,00  
DOBUR 66,60 9.863.682 % 9,99  
ULUSE 70,45 13.981.671 % 9,99  
SEYKM 7,05 67.024.187 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8160 14,8298 % 0,01  
Euro 16,3064 16,3636 % 0,11  
Sterlin 19,4707 19,5684 % -0,36  
Frank 15,8582 15,9537 % -0,17  
Riyal 3,9399 3,9597 % -0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.964 20,33  
Altın Gr. 936 936 7,80  
Cumhuriyet 6.182 6.275 60,00  
Tam 6.154 6.308 61,61  
Yarım 2.975 3.051 29,81  
Çeyrek 1.492 1.526 14,90  
Gümüş.Ons 25,58 25,60 0,49  
Gümüş Gr. 12,19 12,21 0,21  
B. Petrol 120 120 -1,13  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru