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***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

07.04.2023 21:10
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Yönetim Kurulumuz 07 Nisan 2023 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında toplanarak
1- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Zekeriya Yıldırım'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Murat Gigin, Mehmet Nazmi Erten ve Işık Zeynep Defne Akçağlılar'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmelerine,
2- Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Mehmet Aydın Müderrisoğlu, Ayşe Selen Kocabaş, Murat Gigin, Mehmet Nazmi Erten, Işık Zeynep Defne Akçağlılar ve Çağlar Gülveren'in tayinine,
3- Denetimden Sorumlu Komite'de görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şevki Acuner ve H. Sedat Eratalar'ın üyeliklerinin devamına,
4- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde, görev yapan Şevki Acuner ile Mehmet Nazmi Erten'in üyeliklerinin devamına,
5- Ücret Komitesi'nde görev yapan Murat Gigin ve Sinan Kemal Uzan'ın üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak ise Mehmet Aydın Müderrisoğlu, Ayşe Selen Kocabaş ve Işık Zeynep Defne Akçağlılar'ın tayin edilmesine
karar vermiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134150


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