***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamalar01/01/2021 - 30/06/2021 dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956376BIST