***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar2023 yılı Ara Dönem Faaliyet Raporu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182207BIST