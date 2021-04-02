***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 -1.681.006 1.318.994 1.318.994Transferler-1.681.006 1.681.006Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.541 1.035.799 1.043.340 1.043.340Sermaye Arttırımı25.750.000 25.750.000 25.750.000Dönem Sonu Bakiyeler28.750.000 7.541 -1.681.006 1.035.799 28.112.334 28.112.334Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.750.000 7.541 -1.681.006 1.035.799 28.112.334 28.112.334Transferler1.035.799 -1.035.799Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.875 13.812.350 13.819.225 13.819.225Sermaye Arttırımı71.250.000 71.250.000 71.250.000Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 14.416 -645.207 13.812.350 113.181.559 113.181.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.662.104 -1.261.024Dönem Karı (Zararı)13.812.350 1.035.799Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.812.350 1.035.799Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.129.441 519.327Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 579.766 580.048Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 187.631 27.354Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -10.807.280 -396.996Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.807.280 -396.996Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 3.899.653 307.474Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler10.789 1.447Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 10.789 1.447İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.359.958 -2.812.948Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.685.841 -3.125.542Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-133.099 112.219Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.346.351 -271.861Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler112.631 472.236Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.322.951 -1.257.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -96.974 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -1.563.873 -3.202YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-36.936 -255.676Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,9,16 52.645 12.333Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,9 -89.581 -268.009FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.656.645 1.639.302Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri71.250.000 25.750.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış18.774.655 10.135.215İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-84.175.290 -34.642.909Ödenen Faiz17 -3.399.893 -260.844Alınan Faiz17 14.207.173 657.840YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.281.813 122.602NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.281.813 122.602DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 554.981 432.379DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 21.836.794 554.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 21.836.794 554.981Ticari Alacaklar6.833.393 3.147.552İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,4 6.833.393 3.147.552Diğer Alacaklar118.818.199 34.642.909İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3,6 118.818.199 34.642.909Peşin Ödenmiş Giderler7 121.512 28.943Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 9.317Diğer Dönen Varlıklar12 36.523ARA TOPLAM147.646.421 38.383.702TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR147.646.421 38.383.702DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.000 5.813İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.000 5.813Maddi Duran Varlıklar8 346.957 391.191Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.000.705 468.659Maddi Olmayan Duran Varlıklar69.140 141.393Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 69.140 141.393Peşin Ödenmiş Giderler7 8.133 313Ertelenmiş Vergi Varlığı18 49.212 158.647TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.476.147 1.166.016TOPLAM VARLIKLAR149.122.568 39.549.718KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları486.807 417.799İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları486.807 417.799Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 486.807 417.799Ticari Borçlar2.483.565 137.214İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,4 2.088.055 81.976İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 395.510 55.238Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 969.504 594.407Diğer Borçlar28.909.870 10.135.215İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,6 28.909.870 10.135.215Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 2.218.747Kısa Vadeli Karşılıklar98.337Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 98.337ARA TOPLAM35.166.830 11.284.635TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.166.830 11.284.635UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar753.471 132.955İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar753.471 132.955Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 753.471 132.955Uzun Vadeli Karşılıklar20.708 19.794Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 20.708 19.794TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER774.179 152.749TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.941.009 11.437.384ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar113.181.559 28.112.334Ödenmiş Sermaye13 100.000.000 28.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.416 7.541Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-645.207 -1.681.006Net Dönem Karı veya Zararı13.812.350 1.035.799TOPLAM ÖZKAYNAKLAR113.181.559 28.112.334TOPLAM KAYNAKLAR149.122.568 39.549.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 13.628.648 7.328.507Satışların Maliyeti14 -12.763.211 -6.380.531TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)865.437 947.976BRÜT KAR (ZARAR)865.437 947.976Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 149.240 5.068Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -163.718 -5.320ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)850.959 947.724Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 6.064.553 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -10.789 -1.447FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.904.723 946.277Finansman Gelirleri17 14.207.173 657.840Finansman Giderleri17 -3.399.893 -260.844SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.712.003 1.343.273Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.899.653 -307.474Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -3.791.937 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -107.716 -307.474SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.812.350 1.035.799DÖNEM KARI (ZARARI)13.812.350 1.035.799Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.812.350 1.035.799Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.875 7.541Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 8.594 9.426Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.719 -1.885Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -1.719 -1.885Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.875 7.541TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.819.225 1.043.340Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.819.225 1.043.340http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922960BIST