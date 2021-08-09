***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.750.000 7.541 -1.681.006 1.035.799 28.112.334 28.112.334Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.035.799 -1.035.799 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.866 3.184.622 3.199.488 3.199.488Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı71.250.000 71.250.000 71.250.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 22.407 -645.207 3.184.622 102.561.822 102.561.822Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 14.416 -645.207 13.812.349 113.181.558 113.181.558Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler778.502 13.033.847 -13.812.349 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-92.247 7.196.453 7.104.206 7.104.206Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 -77.831 778.502 12.388.640 7.196.453 120.285.764 120.285.764Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-100.261.384 -318.808Dönem Karı (Zararı)7.196.453 3.184.622Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.196.453 3.184.622Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.550.101 -2.550.470Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler624.504 104.232Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler166.128 275.415Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler166.128 275.415Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.535.525 -3.816.999Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-9.535.525 -3.816.999Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.179.264 886.882Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15.528 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15.528İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-97.781.547 -668.091Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-87.205.340 -892.535İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-87.086.501 4.100İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-118.839 -896.635Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)118.481Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.941.163 224.444İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-9.919.464 226.178İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.021.699 -1.734Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)74.604İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler171.871Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-153.499Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)325.370Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-97.135.195 -33.939Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-60.835Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -3.065.354 -284.869YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-598.529 -33.011Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.660 14.614Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.660 14.614Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-603.189 -47.625Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-603.189 -47.625FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI83.686.552 11.154.515Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri71.250.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri71.750.000 4.981.735Kredilerden Nakit Girişleri6.000.000 4.981.735İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri65.750.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-68.792.893Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-68.792.893Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-620.270Ödenen Faiz-3.084.127 -1.315.026Alınan Faiz15.640.949 5.030.699YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.173.361 10.802.696NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.173.361 10.802.696DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.836.794 554.981DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.663.433 11.357.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.663.433 21.836.794Ticari Alacaklar6.952.232 6.833.393İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 6.952.232 6.833.393Diğer Alacaklar205.906.697 118.818.199İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 205.888.388 118.818.199İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17 18.309Peşin Ödenmiş Giderler11.164 121.512İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 11.164 121.512Diğer Dönen Varlıklar190.023 36.524İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar190.023 36.524ARA TOPLAM217.723.549 147.646.422TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR217.723.549 147.646.422DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 2.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.000Maddi Duran Varlıklar723.322 346.957Kullanım Hakkı Varlıkları8 3.593.648 1.000.705Maddi Olmayan Duran Varlıklar146.620 69.140Peşin Ödenmiş Giderler9 0 8.133Ertelenmiş Vergi Varlığı16 229.989 49.212TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.693.579 1.476.147TOPLAM VARLIKLAR222.417.128 149.122.569KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 6.809.189 486.807İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.809.189 486.807Banka Kredileri6.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 809.189 486.807Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler6 68.205.416Ticari Borçlar1.461.866 2.483.565İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.231.952 2.088.055İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar17 229.914 395.510Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 205.563 130.959Diğer Borçlar18.990.406 28.909.870İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17 18.990.406 28.909.870Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 1.486.582 2.218.747Kısa Vadeli Karşılıklar218.187 98.337Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 218.187 98.337Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.163.913 838.547ARA TOPLAM98.541.122 35.166.832TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.541.122 35.166.832UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.464.991 753.471İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.464.991 753.471Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 3.464.991 753.471İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 125.251 20.708Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.590.242 774.179TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER102.131.364 35.941.011ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar120.285.764 113.181.558Ödenmiş Sermaye13 100.000.000 100.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-77.831 14.416Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-77.831 14.416Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-77.831 14.416Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler778.502 0Yasal Yedekler778.502Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12.388.640 -645.207Net Dönem Karı veya Zararı7.196.453 13.812.349TOPLAM ÖZKAYNAKLAR120.285.764 113.181.558TOPLAM KAYNAKLAR222.417.128 149.122.569Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 7.207.560 4.750.568Satışların Maliyeti14 -7.308.593 -4.406.244TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-101.033 344.324BRÜT KAR (ZARAR)-101.033 344.324Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler278.575 4.495Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-105.444 -109.738ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)72.098 239.081Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15.424FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)72.098 254.505Finansman Gelirleri15 15.640.949 5.132.025Finansman Giderleri15 -6.337.330 -1.315.026SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.375.717 4.071.504Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.179.264 -886.882Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -2.333.189 -756.661Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 153.925 -130.221SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.196.453 3.184.622DÖNEM KARI (ZARARI)7.196.453 3.184.622Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.196.453 3.184.622Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-92.247 14.866 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-119.100 18.583Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.853 -3.717 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26.853 -3.717Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-92.247 14.866 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.104.206 3.199.488 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.104.206 3.199.488http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956375BIST