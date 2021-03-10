***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTarım Kredi Holding A.Ş. yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışı yapılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 303.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916782BIST