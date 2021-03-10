***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
10.03.2021 11:52
***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Tarım Kredi Holding A.Ş. yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışı yapılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 303.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916782
BIST
12:021.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,30
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.562
En Düşük
1.551
12:027,5873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0199
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5585
12:029,0342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0346
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9983
12:02418,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,76
|Açılış
|: 419,13
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
418,85
BIST En Aktif Hisseler12:00
|TRILC
|14,64
|343.894
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|6.859.861
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,12
|14.194.819
|% 9,97
|
|KAREL
|32,30
|29.901.249
|% 9,94
|
|DIRIT
|7,96
|204.747
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,99
|28.710
|% -10,00
|
|NIBAS
|25,22
|33.105.458
|% -9,99
|
|RODRG
|20,26
|588.675
|% -9,96
|
|VAKFN
|19,00
|1.024.974
|% -5,75
|
|SUMAS
|67,50
|20.790
|% -3,85
|
|SASA
|43,98
|721.935.406
|% 4,12
|
|PETKM
|6,31
|560.115.783
|% 1,12
|
|GARAN
|9,00
|525.211.323
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,52
|475.441.870
|% 1,90
|
|KRVGD
|19,05
|333.195.732
|% 8,30
|
|PETKM
|6,31
|560.115.783
|% 1,12
|
|ODAS
|3,94
|297.990.373
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,39
|169.724.527
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,52
|475.441.870
|% 1,90
|
|TSKB
|1,71
|102.492.891
|% 0,00
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5728
|7,5763
|% -0,41
|
|Euro
|9,0135
|9,0210
|% -0,53
|
|Sterlin
|10,5321
|10,5850
|% -0,16
|
|Frank
|8,1484
|8,1975
|% -0,29
|
|Riyal
|2,0201
|2,0303
|% -0,20
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-1,00
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|2.789
|2.831
|-11,00
|
|Tam
|2.776
|2.847
|-16,43
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|-7,95
|
|Çeyrek
|673
|688
|-3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,44
|67,44
|-0,08
|
Seans Raporu
12:00
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12:12GEDIK
Yüzde 4.29 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 991, 271 adet işlem
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12:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 14 artarak (% 0.60 ) 1, 367
-
12:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, TRILC, OZRDN, VAKKO, EUYO, DIRIT, DITAS
-
12:10
YKGYO, EUYO, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:10
EDIP, UMPAS, VAKFN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında