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***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

10.03.2021 11:53



***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tarım Kredi Holding A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi kapsamında iletilen başvuru formu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916783


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Yarım 1.349 1.385 13,86  
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