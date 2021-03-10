***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
10.03.2021 11:53
***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tarım Kredi Holding A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi kapsamında iletilen başvuru formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916783
BIST
12:001.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 11,03
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.562
En Düşük
1.551
12:007,5763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0309
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5585
12:009,0210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0478
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9983
12:00419,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,07
|Açılış
|: 419,16
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
418,85
BIST En Aktif Hisseler12:00
|TRILC
|14,64
|343.894
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|6.859.861
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,12
|14.194.819
|% 9,97
|
|KAREL
|32,30
|29.901.249
|% 9,94
|
|DIRIT
|7,96
|204.747
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,99
|28.710
|% -10,00
|
|NIBAS
|25,22
|33.105.458
|% -9,99
|
|RODRG
|20,26
|588.675
|% -9,96
|
|VAKFN
|19,00
|1.024.974
|% -5,75
|
|SUMAS
|67,50
|20.790
|% -3,85
|
|SASA
|43,98
|721.935.406
|% 4,12
|
|PETKM
|6,31
|560.115.783
|% 1,12
|
|GARAN
|9,00
|525.211.323
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,52
|475.441.870
|% 1,90
|
|KRVGD
|19,05
|333.195.732
|% 8,30
|
|PETKM
|6,31
|560.115.783
|% 1,12
|
|ODAS
|3,94
|297.990.373
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,39
|169.724.527
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,52
|475.441.870
|% 1,90
|
|TSKB
|1,71
|102.492.891
|% 0,00
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5728
|7,5763
|% -0,41
|
|Euro
|9,0135
|9,0210
|% -0,53
|
|Sterlin
|10,5349
|10,5877
|% -0,14
|
|Frank
|8,1516
|8,2007
|% -0,25
|
|Riyal
|2,0208
|2,0309
|% -0,17
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-1,40
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,37
|67,37
|-0,15
|
Seans Raporu
12:00
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12:12GEDIK
Yüzde 4.29 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 991, 271 adet işlem
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12:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 14 artarak (% 0.60 ) 1, 367
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12:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, TRILC, OZRDN, VAKKO, EUYO, DIRIT, DITAS
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12:10
YKGYO, EUYO, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:10
EDIP, UMPAS, VAKFN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında