***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarTarım Kredi Holding A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi kapsamında iletilen başvuru formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916783BIST