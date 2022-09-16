***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarTarım Kredi Holding A.Ş. yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikliyatırımcılara satışı yapılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 371.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarınailişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063490BIST