***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
16.09.2022 09:41
***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tarım Kredi Holding A.Ş. yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli
yatırımcılara satışı yapılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 371.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına
ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063490
BIST
18:103.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
0
En Düşük
0
18:1018,2761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2950
En Düşük
18,2446
18:1018,2786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3107
En Düşük
18,2334
18:10974,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,02
|Açılış
|: 974,92
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
974,70
BIST En Aktif Hisseler18:10
|PRDGS
|3,57
|43.620.150
|% 0,00
|
|RUBNS
|17,67
|59.684.801
|% 0,00
|
|KUVVA
|44,04
|3.249.183
|% 0,00
|
|OBASE
|15,08
|17.029.247
|% 0,00
|
|MAKIM
|16,32
|38.208.871
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,57
|43.620.150
|% 0,00
|
|RUBNS
|17,67
|59.684.801
|% 0,00
|
|KUVVA
|44,04
|3.249.183
|% 0,00
|
|OBASE
|15,08
|17.029.247
|% 0,00
|
|MAKIM
|16,32
|38.208.871
|% 0,00
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 0,00
|
|THYAO
|74,15
|6.735.126.524
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% 0,00
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2611
|18,2761
|% 0,06
|
|Euro
|18,2618
|18,2786
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,7962
|20,9005
|% -0,45
|
|Frank
|18,8751
|18,9888
|% -0,26
|
|Riyal
|4,8472
|4,8715
|% -0,04
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-4,85
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.619
|6.700
|-12,00
|
|Yarım
|3.225
|3.275
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.638
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,98
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,35
|91,35
|0,49
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 41 kaybederek (% -2.45 ) 2, 998
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KAPLM, ULUFA, KIMMR, MERKO, IHYAY, IMASM, GRNYO, IHEVA, IHLAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, ISCTR, TSKB, HALKB, ISATR, SKBNK, NTHOL, HKTM, ATSYH, VAKBN
-
17:57
KARSN, IHGZT, AKENR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ICBCT, AKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında