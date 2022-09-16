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***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

16.09.2022 09:41
***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tarım Kredi Holding A.Ş. yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli 
 
yatırımcılara satışı yapılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 371.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına 
 
ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063490


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